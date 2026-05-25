Stanowcze weto po decyzji Lewandowskiego. Wziął sprawy we własne ręce

Już od pewnego czasu spekulowało się o rychłym nadejściu tego momentu. W połowie maja Robert Lewandowski zdecydował, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 opuści szeregi Barcelony.

23 maja po raz ostatni Polak przywdział koszulkę katalońskiej drużyny. Udało mu się tego dnia trafić do bramki Valencii, dzięki czemu zakończył swoją przygodę z "Blaugraną", z dorobkiem 120 goli.

Gwiazdor powiedział "nie" Atletico. Chce trafić do Barcelony

Obecny kontrakt Juliana Alvareza obowiązuje aż do 2030 roku. Klub chciał jednak jeszcze mocniej ugruntować swoją pozycję, proponując Argentyńczykowi przedłużenie umowy oraz podniesienie pensji do 10 mln euro za sezon.

Okazuje się jednak, że sam zainteresowany, który od dłuższego czasu unikał rozmów na temat swojej umowy z "Los Colchoneros", nie do końca jest skory przystać na tego typu warunki.

- Argentyńczyk nie zamierza podpisać przedłużenia kontraktu, które wisi na włosku od kilku miesięcy, a które uczyniłoby go najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie, ponieważ woli zaangażować się w większy projekt. A konkretnie w projekt Barcelony - piszą dziennikarze portalu "MARCA".

To stawia Atletico Madryt w bardzo niekorzystnym położeniu. Tak otwarta deklaracja ws. przyszłości nie jest bowiem niczym nowym. Historia futbolu zna przypadki zawodników, którzy w ten sposób wymuszali na swoich klubach przedwczesne zakończenie współpracy. Działo się tak, kiedy uwagę piłkarza przykuwała dużo bardziej prestiżowa marka.

Obecnie FC Barcelona jest bardzo kuszącym kierunkiem. W tym sezonie "Duma Katalonii" zdobyła tytuł mistrzów Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii. Atletico miało szansę sięgnąć po Puchar Hiszpanii, jednak w finale tych rozgrywek poległo ono w bezpośrednim starciu z Realem Sociedad. Dla Alvareza z pewnością był to poważny cios. Niewykluczone, że to właśnie kolejny sezon bez wpłynął na tak stanowcze posunięcie gwiazdora.

