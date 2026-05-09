Stan wrzenia w Realu i takie wyznanie Flicka. Słowa o Mbappe poszły w świat

Damian Okła

Niedzielny wieczór ponownie przyniesie kibicom piłki nożnej wiele emocji. Wszystko związane z ostatnim w tym sezonie starciem FC Barcelona - Real Madryt. Blaugrana w El Clasico może zapewnić sobie tytuł mistrzowski, a Real do tego spotkania będzie przystępował targany wewnętrznymi konfliktami. O sytuację w drużynie przeciwnej pytany był Hansi Flick, który wyjawił również, co sądzi o Kylianie Mbappe.

Kylian Mbappe w koszulce Realu Madryt i Hansi Flick
Kylian Mbappe i Hansi Flick

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że niedzielne starcie FC Barcelona - Real Madryt będzie kluczowe w kwestii tytułu mistrza Hiszpanii. I tak faktycznie będzie, ale w zgoła odmiennych kategoriach, niż można sobie było wyobrażać. Real od pewnego czasu pogrążony jest w kryzysie, co przełożyło się na wyniki sportowe. "Królewscy" mają jedenaście punktów straty do lidera z Katalonii i iluzoryczne szanse na zwycięstwo w La Liga.

W zupełnie innej sytuacji jest Barcelona. Piłkarze Hansiego Flicka nawet jeśli nie wygrają w niedzielę, wciąż będą mieli ogromne szanse na mistrzostwo. Jednak zwycięstwo w El Clasico i świętowanie triumfu na oczach odwiecznego rywala byłoby spełnieniem marzeń dla wielu fanów Blaugrany i piłkarze na pewno zrobią wiele, aby już w tej kolejce zamknąć kwestię mistrzowskiego tytułu.

Flick nie zawahał się powiedzieć tego o Mbappe. Jaśniej się nie dało

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w Madrycie, nie mogło dziwić, że temat napięć w szatni Realu był jednym z głównych podczas konferencji prasowej Flicka. Niemiecki szkoleniowiec zachowywał powściągliwość w tym temacie i nie chciał zagłębiać się w szczegóły całej sprawy i podkreślał, że w Barcelonie atmosfera jest świetna i to jest dla niego najważniejsze. "Nie chcę mówić o tym, co tam się dzieje. Nie jest to moją rolą. Inni powinni się tym zajmować. Mogę jedynie powiedzieć, że w piłce zawsze chodzi o drużynę. O "my" a nie "ja" i to jest ważne" - podkreślił szkoleniowiec.

Flick został również zapytany o to, co sądzi o Kylianie Mbappe. "Mbappe jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Wnosi niewiarygodną jakość na boisko. W każdej sytuacji jest bardzo groźny. A pod polem karnym i w polu karnym jest niesamowity. Przed bramką, jeśli chodzi o samą jakość, jest dla mnie obecnie najlepszy" - powiedział wprost niemiecki szkoleniowiec.

Podczas konferencji prasowej Flick podkreślił również, że zdobycie drugiego tytułu mistrzowskiego z rzędu byłoby ogromnym osiągnięciem i choć jest tego naprawdę blisko, szkoleniowiec tonuje nastroje i podkreśla, że trzeba zrobić ten ostatni krok, który nie zawsze jest łatwy do wykonania.

