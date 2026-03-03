Stan wrzenia w obozie Realu. Na jaw wyszła szokująca prawda ws. Arbeloi. To znów się dzieje

Nie tak kibice Realu Madryt wyobrażali sobie zapewne kluczową część sezonu 2025/2026. Jeszcze kilka dni temu "Królewscy" znajdowali się tuż za plecami obecnego lidera La Ligi - Barcelony. Sytuacja uległa jednak zmianie po poniedziałkowym starciu z Getafe, w którym to ekipa z Madrytu poniosła bardzo bolesną porażkę.

Po klęsce przed własną publicznością "Los Blancos" tracą bowiem aż 4 punkty do swoich odwiecznych rywali z Katalonii. Na domiar złego, po meczu otrzymaliśmy informację o bardzo poważnej kontuzji, której nabawił się jeden z gwiazdorów drużyny - Rodrygo. Z gry na pewien czas wyłączony jest również Kylian Mbappe, co stanowi kolejne bardzo poważne osłabienie. Okazuje się, że to prawdopodobnie nie koniec "pożaru", panującego obecnie w obozie Realu Madryt.

Media o sytuacji w szatni "Królewskich". Bunt wisi w powietrzu

Już nie raz otrzymywaliśmy doniesienia o dość skomplikowanych relacjach, występujących pomiędzy poszczególnymi szkoleniowcami, a piłkarzami Realu Madryt. Jednym z koronnych przykładów tego typu problemów była istna burza, której głównymi postaciami stali się Vinicius Junior oraz Xabi Alonso. Do dziś wielu obserwatorów uważa, że konflikt ten był jednym z powodów prędkiego pożegnania się hiszpańskiego szkoleniowca z posadą trenera "Królewskich".

Okazuje się, że Alvaro Arbeloa może obecnie zmagać się z podobnymi problemami. Z informacji, pozyskanych przez dziennikarzy portalu "The Athletic" wynika bowiem, że niektórzy piłkarze nie do końca popierają działania obecnego trenera zespołu.

"W ciągu ostatniego miesiąca nastroje wśród kilku zawodników najwyraźniej się pogorszyły. Źródła twierdzą, że Arbeloa nie ma pełnego poparcia całej drużyny Realu Madryt" - piszą żurnaliści.

To kolejny alarmujący sygnał, który może napawać kibiców madryckiego zespołu sporym niepokojem. Stabilność drużyny na tak zaawansowanym etapie rozgrywek jest bowiem kluczowa w procesie uzyskiwania wymarzonych rezultatów. Ponowne tąpnięcia na ławce trenerskiej z pewnością mogą doszczętnie pokrzyżować marzenia całej społeczności, skupionej wokół madryckiej ekipy.

Alvaro Arbeloa PATRICIA DE MELO MOREIRA East News

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

Alvaro Arbeloa, Aurelien Tchouameni i Vinicius Junior PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports