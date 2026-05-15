Stan wrzenia w Madrycie. Mbappe wezwany na dywanik. Florentino Perez chce go widzieć osobiście
Kylian Mbappe w ostatnich tygodniach był nieustannie krytykowany przez kibiców i hiszpańskie media. Francuz wchodząc na boisko w czwartkowy wieczór został gremialnie wygwizdany przez kibiców na Santiago Bernabeu. Po meczu stanął przed mikrofonami hiszpańskich dziennikarzy i wypowiedział słowa, które wywołały "pożar" w biurach Realu Madryt. Hiszpański "AS" informuje, że Mbappe został wezwany na dywanik do Florentino Pereza.
Kylian Mbappe jest piłkarzem, który w kadrze Realu Madryt zarabia najwięcej. Francuz przychodził do klubu poukładanego, który właśnie zdobył tytuł mistrzów Hiszpanii, a także wygrał Ligę Mistrzów. Wszystko wskazywało na to, że 27-latek będzie elementem, który idealnie wpasuje się do układanki Carlo Ancelottiego.
Tak się jednak nie stało. Od przybycia Mbappe do klubu Real przez dwa sezony wygrał tylko dwa tytuły. Mowa o Superpucharze Europy i Pucharze Interkontynentalnym FIFA. W La Liga, Lidze Mistrzów i Pucharze Hiszpanii dobrych wyników brakowało. Mimo wielu strzelonych goli Mbappe Real przestał grać jak drużyna.
Mbappe na celowniku Pereza. Stan wrzenia w Realu Madryt
Jakby tego było mało ostatnie zachowania Mbappe i jego forma sprawiły, że Francuz trafił na celownik dziennikarzy i kibiców. Od odpadnięcia z Ligi Mistrzów każde jego zachowanie było śledzone, a ostatecznie piętnowane. Swoisty werdykt w sprawie gwiazdora wydało w czwartkowy wieczór Santiago Bernabeu.
Gdy Mbappe wchodził na murawę w meczu ligowym z Oviedo na stadionie rozległy się gremialne gwizdy. Francuz swoją grą nie zamienił ich w oklaski. Po meczu stanął zaś przed mikrofonami hiszpańskich dziennikarzy. W strefie mieszanej padło wiele zdań, które sprawiły, że w biurach Realu wybuchł "pożar", więcej [TUTAJ].
Jak się okazuje wypowiedzi gwiazdy "Królewskich" nie uszły uwadze samego Florentino Pereza. Hiszpański "AS" informuje, że prezydent Realu Madryt wezwał Mbappe na dywanik. "Spotkanie prezesa ze napastnikiem stało się pilne; gesty takie jak gest Francuza niepokoją klub, a przywrócenie porządku i kontroli nad drużyną jest priorytetem" - czytamy.
"Zarząd Realu Madryt chciał poznać z pierwszej ręki plany Mbappe na przyszłość, a zwłaszcza jego podejście do nadchodzącego sezonu. Florentino Perez uważa go za najlepszego, ale nikt nie jest niezastąpiony w Realu Madryt, o czym świadczą przypadki Cristiano Ronaldo i Sergio Ramosa. To właśnie te kwestie prezes rozwiązał, stawiając klub na pierwszym miejscu" - dodano.
Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek możliwość odejścia Mbappe z Realu. Francuz ma bowiem gigantyczny kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2029 roku. Pewne jest jednak, że ostatnie tygodnie mocno zachwiały zaufanie do Mbappe zarówno po stronie zarządu, ale przede wszystkim kibiców.