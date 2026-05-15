Kylian Mbappe jest piłkarzem, który w kadrze Realu Madryt zarabia najwięcej. Francuz przychodził do klubu poukładanego, który właśnie zdobył tytuł mistrzów Hiszpanii, a także wygrał Ligę Mistrzów. Wszystko wskazywało na to, że 27-latek będzie elementem, który idealnie wpasuje się do układanki Carlo Ancelottiego.

Tak się jednak nie stało. Od przybycia Mbappe do klubu Real przez dwa sezony wygrał tylko dwa tytuły. Mowa o Superpucharze Europy i Pucharze Interkontynentalnym FIFA. W La Liga, Lidze Mistrzów i Pucharze Hiszpanii dobrych wyników brakowało. Mimo wielu strzelonych goli Mbappe Real przestał grać jak drużyna.

Mbappe na celowniku Pereza. Stan wrzenia w Realu Madryt

Jakby tego było mało ostatnie zachowania Mbappe i jego forma sprawiły, że Francuz trafił na celownik dziennikarzy i kibiców. Od odpadnięcia z Ligi Mistrzów każde jego zachowanie było śledzone, a ostatecznie piętnowane. Swoisty werdykt w sprawie gwiazdora wydało w czwartkowy wieczór Santiago Bernabeu.

Gdy Mbappe wchodził na murawę w meczu ligowym z Oviedo na stadionie rozległy się gremialne gwizdy. Francuz swoją grą nie zamienił ich w oklaski. Po meczu stanął zaś przed mikrofonami hiszpańskich dziennikarzy. W strefie mieszanej padło wiele zdań, które sprawiły, że w biurach Realu wybuchł "pożar", więcej [TUTAJ].

Jak się okazuje wypowiedzi gwiazdy "Królewskich" nie uszły uwadze samego Florentino Pereza. Hiszpański "AS" informuje, że prezydent Realu Madryt wezwał Mbappe na dywanik. "Spotkanie prezesa ze napastnikiem stało się pilne; gesty takie jak gest Francuza niepokoją klub, a przywrócenie porządku i kontroli nad drużyną jest priorytetem" - czytamy.

"Zarząd Realu Madryt chciał poznać z pierwszej ręki plany Mbappe na przyszłość, a zwłaszcza jego podejście do nadchodzącego sezonu. Florentino Perez uważa go za najlepszego, ale nikt nie jest niezastąpiony w Realu Madryt, o czym świadczą przypadki Cristiano Ronaldo i Sergio Ramosa. To właśnie te kwestie prezes rozwiązał, stawiając klub na pierwszym miejscu" - dodano.

Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek możliwość odejścia Mbappe z Realu. Francuz ma bowiem gigantyczny kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2029 roku. Pewne jest jednak, że ostatnie tygodnie mocno zachwiały zaufanie do Mbappe zarówno po stronie zarządu, ale przede wszystkim kibiców.

Piłkarze Realu protestują przeciwko czerwonej kartce Eduardo Camavingi MATTHIAS SCHRADER East News

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty VYACHESLAV OSELEDKO AFP

Kylian Mbappe po meczu z Hiszpanią miał wiele cierpkich słów FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Daniil Medvedev - Martin Landaluce. Skrót meczu Polsat Sport