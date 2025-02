Stan wrzenia w La Liga. Real odmówił udziału w spotkaniu. Decyzja nieodwracalna

Największy paradoks medialnej burzy polega na tym, że w centrum zainteresowania znalazł się Real Madryt , czyli klub, któremu sędziowie rzekomo mają sprzyjać od lat. Tymczasem to właśnie zespół ze stolicy obwieszcza od kilku dni, że został przez arbitrów ograbiony.

W poniedziałek "Królewscy" wystosowali do krajowej federacji sążnistą odezwę, w której otwarcie piszą o "skandalu i pogwałceniu wszelkich standardów". Domagają się także udostępnienia nagrań z rozmów, jakie toczyli między sobą sędziowie Alejandro Muniz Ruiz (główny) i Javier Iglesias Villanueva (VAR) w trakcie sobotniego meczu Espanyol - Real.

Real Madryt ogłasza bunt. Nie weźmie udziału w czwartkowym spotkaniu z sędziami

Romero nie został wrzucony z murawy. A w 85. minucie to właśnie on zdobył jedyną bramkę meczu. Burza w mediach rozpętała się momentalnie i trwa do teraz.