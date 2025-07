Stan wrzenia w Hiszpanii. To on odpowiada za klęskę Barcelony. Poważne oskarżenia

Wedle niektórych źródeł Nico Williams był już jedną nogą w FC Barcelonie. 22-latek jakiś czas temu zadeklarował chęć przywdziania trykotu "Blaugrany", a i sam klub gotowy był skorzystać z usług zawodnika, który idealnie pasował swoją charakterystyką do filozofii gry Hansiego Flicka. Co więcej, Nico dobrze zna się z kluczowymi zawodnikami klubu ze stolicy Katalonii, z którymi to nie tak dawno sięgał przecież po mistrzostwo Europy. Na papierze wszystko zdawało się układać więc w jedną spójną całość.