Stan wrzenia w Barcelonie. Klub już podjął kroki, to może skończyć się sądem

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

12 maja odbyła się konferencja prasowa z udziałem włodarza Realu Madryt - Florentino Pereza. Podczas spotkania z dziennikarzami działacz posłał kilka poważnych zarzutów w stronię swojego odwiecznego rywala - Barcelony. Klub z Katalonii nie pozostaje mu dłużny. Równo miesiąc po zajściu na oficjalnej stronie internetowej "Blaugrany" pojawiło się oświadczenie w wyżej opisanej sprawie.

Joan Laporta, prezes Barcelony
Joan LaportaAFP7 vía Europa PressEast News

12 maja 2026 roku hiszpańskie środowisko piłkarskie było świadkiem nie lada wydarzenia. To właśnie tego dnia włodarz Realu Madryt - Florentino Perez - zwołał nadzwyczajną konferencję prasową. Wiele osób oczekiwało wyjaśnień, związanych z kolejnym kiepskim sezonem "Królewskich". W zamian otrzymaliśmy jednak coś zupełnie innego.

Perez postanowił wypuszczać prawdziwe "bomby". W swoim przemówieniu atakował on wiele środowisko, od włodarzy La Ligi, aż po nieprzychylnych jego ekipie dziennikarzy.

Oberwało się także odwiecznemu rywalowi Realu - Barcelonie. Perez po raz kolejny przypomniał słynną sprawę Negreiry, przedstawiając ją jako klucz do ostatnich sukcesów katalońskiej ekipy. Perez wprost zasugerował, że jego drużyna została okradziona z punktów, na czym korzystała w główniej mierze właśnie Barcelona.

Jasne stanowisko Barcelony ws. Pereza. To może skończyć się w sądzie

Już wówczas przedstawiciele Barcelony zapowiedzieli wnikliwą analizę słów Florentino Pereza. Dział prawny mistrzów Hiszpanii miał ocenić możliwość podjęcia dalszych kroków w tej sprawie. Na wyniki ich działań musieliśmy poczekać równo miesiąc.

W mediach Barcelony pojawiło się oficjalne oświadczenie. Z niego możemy dowiedzieć się natomiast, jakie zamiary względem włodarza Realu posiada obecnie kataloński zespół.

"FC Barcelona informuje, że w dniu dzisiejszym wniesiono przeciwko prezesowi Realu Madryt, panu Florentino Perezowi, obowiązkowe postępowanie ugodowe przed złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zniesławienia na podstawie art. 205 Kodeksu Karnego, w związku z oświadczeniami złożonymi przez niego na konferencji prasowej 12 maja oraz w wywiadzie dla mediów udzielonym następnego dnia. Celem niniejszego wniosku jest nakłonienie pana Pereza do wycofania pewnych oświadczeń, które złożył ze świadomością ich fałszywości, a które są zniesławiające i uwłaczające wizerunkowi i reputacji Klubu" - piszą przedstawiciele Barcelony.

W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony prezesa Realu, zapowiedziane zostało złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Niewykluczone, że sprawa dwóch gigantów hiszpańskiego futbolu rozstrzygnie się na sali sądowej.

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Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze, białej koszuli i krawacie w paski siedzi na trybunach wśród innych widzów podczas wydarzenia sportowego.
Joan Laporta - prezes FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP
Starszy mężczyzna w garniturze siedzi przy stole konferencyjnym, gestykuluje dłońmi przy twarzy, przed nim stoją mikrofon, szklanka wody oraz butelka.
Florentino PerezAlberto GardinAFP
Dwóch mężczyzn w garniturach rozmawia ze sobą, jeden z nich wskazuje coś w oddali, obaj są skupieni na wymianie zdań podczas oficjalnego wydarzenia.
Florentino Perez i Joan Laporta wymienili się "uprzejmościami"Javier SORIANO AFP


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