Stan wrzenia w Barcelonie. Klub już podjął kroki, to może skończyć się sądem

12 maja 2026 roku hiszpańskie środowisko piłkarskie było świadkiem nie lada wydarzenia. To właśnie tego dnia włodarz Realu Madryt - Florentino Perez - zwołał nadzwyczajną konferencję prasową. Wiele osób oczekiwało wyjaśnień, związanych z kolejnym kiepskim sezonem "Królewskich". W zamian otrzymaliśmy jednak coś zupełnie innego.

Perez postanowił wypuszczać prawdziwe "bomby". W swoim przemówieniu atakował on wiele środowisko, od włodarzy La Ligi, aż po nieprzychylnych jego ekipie dziennikarzy.

Oberwało się także odwiecznemu rywalowi Realu - Barcelonie. Perez po raz kolejny przypomniał słynną sprawę Negreiry, przedstawiając ją jako klucz do ostatnich sukcesów katalońskiej ekipy. Perez wprost zasugerował, że jego drużyna została okradziona z punktów, na czym korzystała w główniej mierze właśnie Barcelona.

Jasne stanowisko Barcelony ws. Pereza. To może skończyć się w sądzie

Już wówczas przedstawiciele Barcelony zapowiedzieli wnikliwą analizę słów Florentino Pereza. Dział prawny mistrzów Hiszpanii miał ocenić możliwość podjęcia dalszych kroków w tej sprawie. Na wyniki ich działań musieliśmy poczekać równo miesiąc.

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W mediach Barcelony pojawiło się oficjalne oświadczenie. Z niego możemy dowiedzieć się natomiast, jakie zamiary względem włodarza Realu posiada obecnie kataloński zespół.

"FC Barcelona informuje, że w dniu dzisiejszym wniesiono przeciwko prezesowi Realu Madryt, panu Florentino Perezowi, obowiązkowe postępowanie ugodowe przed złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zniesławienia na podstawie art. 205 Kodeksu Karnego, w związku z oświadczeniami złożonymi przez niego na konferencji prasowej 12 maja oraz w wywiadzie dla mediów udzielonym następnego dnia. Celem niniejszego wniosku jest nakłonienie pana Pereza do wycofania pewnych oświadczeń, które złożył ze świadomością ich fałszywości, a które są zniesławiające i uwłaczające wizerunkowi i reputacji Klubu" - piszą przedstawiciele Barcelony.

W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony prezesa Realu, zapowiedziane zostało złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Niewykluczone, że sprawa dwóch gigantów hiszpańskiego futbolu rozstrzygnie się na sali sądowej.

Joan Laporta - prezes FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Florentino Perez Alberto Gardin AFP

Florentino Perez i Joan Laporta wymienili się "uprzejmościami" Javier SORIANO AFP





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