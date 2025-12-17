Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Stan emocjonalny bardzo zły". Nagły komunikat. Zaskakujące wieści z Barcelony

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Niespodziewane wieści nadchodzą ze stolicy Katalonii. Ronald Araujo, który z powodu załamania emocjonalnego miał "już nigdy nie zagrać w Barcelonie", niebawem wróci do treningów z pierwszym zespołem. Jak informuje "Marca", Urugwajczyk znajdzie się w meczowej kadrze mistrzów Hiszpanii już na derbową potyczkę z Espanyolem. Spotkanie odbędzie się 3 stycznia.

Dwóch piłkarzy FC Barcelony, ubranych w klubowe stroje z logotypem sponsora na piersi, koncentruje się na zagraniu piłki podczas zaciętej akcji meczowej. Obaj wyglądają na zaangażowanych i zdeterminowanych do walki o piłkę, a tło pozostaje rozmyte, pod...
Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Urugwajczyk niebawem ponownie pojawi się na murawieUrbanandsportAFP

"Ronald Araujo czuje się już dobrze i odzyskał siłę psychiczną. Wróci do treningów po przerwie świątecznej i będzie gotowy na mecz z Espanyolem" - donosi "Marca".

To ogromne zaskoczenie, zważywszy na fakt, że raptem przed paroma dniami o tym samym zawodniku pisano w bardzo pesymistycznym tonie.

Ronald Araujo wraca do zdrowia. Na murawie możemy go zobaczyć już w derbach Katalonii

"Stan emocjonalny Ronaldo Araujo jest bardzo, bardzo zły. Sytuacja okazuje się znacznie poważniejsza, niż się spodziewano" - informował niespełna 10 dni temu Juanma Castano z radia COPE.

Padła teza, że Urugwajczyk może już nigdy więcej nie zagrać w Barcelonie. Cierpiał na nawracające ataki lęku. "Psychicznie jest zdruzgotany" - podawano.

    Jak się okazuje, w tej sprawie mamy niespodziewany zwrot akcji - ze szczęśliwym miejmy nadzieję finałem. 26-letni piłkarz do zajęć z pierwszym zespołem ma wrócić po świątecznej przerwie. Dokładnie 29 grudnia.

    Nie będzie miał zaległości treningowych, ponieważ cały czas ćwiczył indywidualnie. Ostatnie spotkanie rozegrał 25 listopada (0:3 w Lidze Mistrzów z Chelsea w Londynie). Od tamtej poty opuścił sześć meczów - cztery ligowe, po jednym w Copa del Rey i Champions League.

    Początkowo jako powód jego absencji podawano kłopoty gastryczne. Szybko okazało się jednak, że Araujo ma poważne problemy natury emocjonalnej. Był to efekt fali hejtu, jaka na przestrzeni wielu tygodni uderzała w niego wielokrotnie, by kulminację osiągnąć po nieudanym występie urugwajskiego defensora na Stamford Bridge.

