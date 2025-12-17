"Stan emocjonalny bardzo zły". Nagły komunikat. Zaskakujące wieści z Barcelony

"Ronald Araujo czuje się już dobrze i odzyskał siłę psychiczną. Wróci do treningów po przerwie świątecznej i będzie gotowy na mecz z Espanyolem" - donosi "Marca".

To ogromne zaskoczenie, zważywszy na fakt, że raptem przed paroma dniami o tym samym zawodniku pisano w bardzo pesymistycznym tonie.

Ronald Araujo wraca do zdrowia. Na murawie możemy go zobaczyć już w derbach Katalonii

"Stan emocjonalny Ronaldo Araujo jest bardzo, bardzo zły. Sytuacja okazuje się znacznie poważniejsza, niż się spodziewano" - informował niespełna 10 dni temu Juanma Castano z radia COPE.

Padła teza, że Urugwajczyk może już nigdy więcej nie zagrać w Barcelonie. Cierpiał na nawracające ataki lęku. "Psychicznie jest zdruzgotany" - podawano.

Jak się okazuje, w tej sprawie mamy niespodziewany zwrot akcji - ze szczęśliwym miejmy nadzieję finałem. 26-letni piłkarz do zajęć z pierwszym zespołem ma wrócić po świątecznej przerwie. Dokładnie 29 grudnia.

Nie będzie miał zaległości treningowych, ponieważ cały czas ćwiczył indywidualnie. Ostatnie spotkanie rozegrał 25 listopada (0:3 w Lidze Mistrzów z Chelsea w Londynie). Od tamtej poty opuścił sześć meczów - cztery ligowe, po jednym w Copa del Rey i Champions League.

Początkowo jako powód jego absencji podawano kłopoty gastryczne. Szybko okazało się jednak, że Araujo ma poważne problemy natury emocjonalnej. Był to efekt fali hejtu, jaka na przestrzeni wielu tygodni uderzała w niego wielokrotnie, by kulminację osiągnąć po nieudanym występie urugwajskiego defensora na Stamford Bridge.

