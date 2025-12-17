"Stan emocjonalny bardzo zły". Jest przełamanie. Nagłe wieści z Barcelony
Niespodziewane wieści nadchodzą ze stolicy Katalonii. Ronald Araujo, który z powodu załamania emocjonalnego miała "już nigdy nie zagrać w Barcelonie", niebawem wróci do treningów z pierwszym zespołem. Jak informuje "Marca", w meczowej kadrze mistrzów Hiszpanii znaleźć ma się już na derbową potyczkę z Espanyolem. Spotkanie zaplanowano na 3 stycznia.
"Ronald Araujo czuje się już dobrze i odzyskał siłę psychiczną. Wróci do treningów po przerwie świątecznej i będzie gotowy na mecz z Espanyolem" - donosi "Marca".
To ogromne zaskoczenie, zważywszy na fakt, że raptem przed paroma dniami o tym samym zawodniku pisano w bardzo pesymistycznym tonie.
Ronald Araujo wraca do zdrowia. Na murawie możemy go zobaczyć już w Derbach Katalonii
"Stan emocjonalny Ronaldo Araujo jest bardzo, bardzo zły. Sytuacja okazuje się znacznie poważniejsza, niż się spodziewano" - informował dokładnie tydzień temu Juanma Castano z radia COPE.
Padła teza, że Urugwajczyk może już nigdy więcej nie zagrać w Barcelonie. W ostatnich dniach miał nawracające ataki lęku. "Psychicznie jest zdruzgotany" - podano.
Jak się okazuje, w tej sprawie mamy niespodziewany zwrot akcji - ze szczęśliwym miejmy nadzieję finałem.
