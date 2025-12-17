Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Stan emocjonalny bardzo zły". Jest przełamanie. Nagłe wieści z Barcelony

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Niespodziewane wieści nadchodzą ze stolicy Katalonii. Ronald Araujo, który z powodu załamania emocjonalnego miała "już nigdy nie zagrać w Barcelonie", niebawem wróci do treningów z pierwszym zespołem. Jak informuje "Marca", w meczowej kadrze mistrzów Hiszpanii znaleźć ma się już na derbową potyczkę z Espanyolem. Spotkanie zaplanowano na 3 stycznia.

Piłkarz w złotej koszulce wykonuje uderzenie głową futbolówką, koncentrując się na precyzyjnym kontakcie z piłką. W tle rozmyte postacie innych graczy i trybuny.
Ronald AraujoJOSE HERNANDEZAFP

"Ronald Araujo czuje się już dobrze i odzyskał siłę psychiczną. Wróci do treningów po przerwie świątecznej i będzie gotowy na mecz z Espanyolem" - donosi "Marca".

To ogromne zaskoczenie, zważywszy na fakt, że raptem przed paroma dniami o tym samym zawodniku pisano w bardzo pesymistycznym tonie.

Ronald Araujo wraca do zdrowia. Na murawie możemy go zobaczyć już w Derbach Katalonii

"Stan emocjonalny Ronaldo Araujo jest bardzo, bardzo zły. Sytuacja okazuje się znacznie poważniejsza, niż się spodziewano" - informował dokładnie tydzień temu Juanma Castano z radia COPE.

Padła teza, że Urugwajczyk może już nigdy więcej nie zagrać w Barcelonie. W ostatnich dniach miał nawracające ataki lęku. "Psychicznie jest zdruzgotany" - podano.

Jak się okazuje, w tej sprawie mamy niespodziewany zwrot akcji - ze szczęśliwym miejmy nadzieję finałem.

Więcej wkrótce.

