"Stan emocjonalny bardzo zły". Jest przełamanie. Nagłe wieści z Barcelony

"Ronald Araujo czuje się już dobrze i odzyskał siłę psychiczną. Wróci do treningów po przerwie świątecznej i będzie gotowy na mecz z Espanyolem" - donosi "Marca".

To ogromne zaskoczenie, zważywszy na fakt, że raptem przed paroma dniami o tym samym zawodniku pisano w bardzo pesymistycznym tonie.

Ronald Araujo wraca do zdrowia. Na murawie możemy go zobaczyć już w Derbach Katalonii

"Stan emocjonalny Ronaldo Araujo jest bardzo, bardzo zły. Sytuacja okazuje się znacznie poważniejsza, niż się spodziewano" - informował dokładnie tydzień temu Juanma Castano z radia COPE.

Padła teza, że Urugwajczyk może już nigdy więcej nie zagrać w Barcelonie. W ostatnich dniach miał nawracające ataki lęku. "Psychicznie jest zdruzgotany" - podano.

Jak się okazuje, w tej sprawie mamy niespodziewany zwrot akcji - ze szczęśliwym miejmy nadzieję finałem.

Więcej wkrótce.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport