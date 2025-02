Michał Żuk od lat postrzegany jest za jeden z największych młodych polskich talentów. Wszystko jednak wskazuje na to, że zamiast reprezentować Biało-Czerwonych zdecyduje się on grać dla Hiszpanii, gdzie od wielu lat mieszka i zdążył zadebiutować w młodzieżówce. W ostatnich dniach otrzymał również wielką szansę od Barcelony - zagrał w drużynie Juvenil B, inaczej do lat 19. A Hiszpanie byli zachwyceni jego postawą.