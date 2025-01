Stało się. Barcelona jednak przesunięta w tabeli. Złe wieści tuż przed meczem

Spełnił się scenariusz, którego kibice Barcelony obawiali się jeszcze przed rozpoczęciem 21. kolejki Primera Division. "Duma Katalonii" nie widnieje już w ligowej tabeli na jednym z trzech czołowych miejsc, co było normą od początku bieżących rozgrywek. Ekipa Hansiego Flicka zajmuje obecnie czwartą lokatę. To efekt bezbramkowego remisu w meczu Athletic Bilbao - CD Leganes. By zamienić się miejscami z wicemistrzem Hiszpanii, Baskom wystarczył punkt.