Real Madryt na dwa dni przed El Clasico znalazł się w takim momencie swojej historii, który może okazać się przełomowy. Ekipa "Królewskich" od zawsze uważana była za klub, w którym rządzą piłkarze. Ostatnie tygodnie sprawiły jednak, że musi pojawić się pewna refleksja, co do słuszności tego kierunku.

Przez lata Real, mimo faktu że piłkarze mają sporą władzę, uważany był za klub prowadzony wręcz wzorcowo. Zupełnym przeciwieństwem było z kolei Paris Saint-Germain, które stanowiło wręcz pośmiewisko ze względu na wszystko, co dzieje się wokół drużyny. Teraz role się odwróciły.

"To piekło". Neymar ostrzegał przed tym, co dzieje się w Madrycie

Czy przypadkiem jest, że stało się to dokładnie, gdy barwy klubowe zamienił Kylian Mbappe? Być może, niech każdy oceni to wedle własnego sumienia. Faktem są jednak trzy bardzo znaczące wypowiedzi z przeszłości. Każda z nich teraz znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

- Wygraliśmy w tym sezonie, bo nie ma tu ego. Vini bez ego, Bellingham bez ego, Rodrygo bez ego. I weterani też. Toni Kroos, Carvajal, Nacho, Modrić. - mówił po sezonie 2023/2024 Carlo Ancelotti. Swoje trzy grosze w bardzo zbliżonym okresie czasowym dorzucił także Luis Enrique.

- Wolałbym mieć czterech zawodników, którzy strzelą po 12 goli, niż jednego zawodnika, który strzeli 40 goli. Bez Mbappe będziemy lepszym zespołem. To dlatego, że posiadanie zawodnika, który porusza się gdzie chce wykracza poza moją kontrolę. W przyszłym roku będę kontrolował wszystko - mówił Hiszpan.

Dodatkowo Neymar na wieść o transferze Mbappe do Realu wysłał ostrzeżenie do swoich kolegów z ekipy "Królewskich" w szczególności oczywiście Viniciusa. "Neymar wysłał Brazylijczykom wiadomość o Mbappe, w której napisał, że to katastrofa, że to piekło" - czytamy na "Goal.com".

Aby przytoczyć wszystkie sytuacje, które potwierdzają te słowa Brazylijczyka trzeba byłoby poświęcić naprawdę sporo kartek papieru. Przypomnijmy sobie więc jedną. W 2022 roku Kylian Mbappe i Neymar chcieli wykonać rzut karny. Na boisku doszło do awantury, a obrazki obiegły cały świat.

Ostatecznie piłkę wziął Brazylijczyk i strzelił gola, ale napięcie między tą dwójką czuć było na odległość. Obecnie podobnie jest w Realu Madryt. Może nie między Mbappe i Viniciusem, bo Ci wedle wszelkich raportów mają bardzo dobrą relację. Bez wątpienia jednak atmosfera w Madrycie daleka jest od tej, którą nazywano "siłą przyjaźni". Z kolei PSG uznawane jest obecnie za wzorowo prowadzony zespół, który zmierza po obronę tytułu w Lidze Mistrzów. To udało się tylko Realowi Madryt.

