Sprowadzał Lewandowskiego do Barcelony. Szczere słowa o Polaku. "Jeden z najtrudniejszych"

Robert Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku i to właśnie on stał się twarzą nowego projektu Joana Laporty oraz całego jego zarządu. Sprowadzenie gwiazdy światowego formatu miało wprowadzić klub z powrotem do elity. Ten cel został zrealizowany, a sam Polak znakomicie wywiązał się ze swojego zadania.