Sprawa Szczęsnego odwołana? Zaskakujące wieści z Barcelony. Flick podjął decyzję

Rafał Sierhej

Wojciech Szczęsny nie mógł zagrać w pierwszej kolejce hiszpańskiej La Liga. Polak nie był bowiem zarejestrowany w kadrze Barcelony i wciąż nie wiadomo, czy będzie mógł wystąpić w drugiej kolejce. Jak się okazuje, Szczęsny nie jest priorytetem niemieckiego szkoleniowca. Według "Marki" trener znalazł się w konflikcie z władzami, bo chce on najpierw zarejestrować Gerrarda Martina, a włodarze Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick
Wojciech Szczęsny i Hansi Flick

FC Barcelona nieustannie zmaga się z problemami finansowymi, które wynikają z tego, co działo się w klubie w ostatnich kilku latach, a dokładnie w czasach prezydentury Josepa Marii Bartomeu, który w tym momencie jest uważany za głównego winnego trudnej sytuacji "Blaugrany". 62-latek przyzwyczaił bowiem do tego, że wydaje nierynkowe ceny i przepłaca za wielu piłkarzy. 

Kibice "Dumy Katalonii" wprost twierdzą, że pieniądze zarobione na rekordowym transferze Neymara po prostu zostały wydane w sposób nierozsądny, a dodatkowo ówczesny prezydent klubu oferował zbyt wysokie kontrakty. W związku z tym aktualnie Barcelona musi działać na rynku transferowym zgodnie z zasadą 3:1, która jest bardzo ograniczająca, także jeśli chodzi o rejestracje zawodników.

Rejestracja Szczęsnego pod znakiem zapytania. Flick ma inny priorytet

Jednym z poszkodowanych stał się Wojciech Szczęsny. Nasz były reprezentacyjny golkiper niedawno przedłużył umowę z klubem, więc musi zostać ponownie zarejestrowany. Problem w tym, że nie tylko Polak czeka na to, aż dostanie zgodę La Liga na występy w krajowych rozgrywkach. Takich piłkarzy jest zdecydowanie więcej, a wewnątrz klubu podobno powstał konflikt. 

Hiszpańska "Marca" donosi bowiem, że władze klubu na pierwszym miejscu stawiają rejestrację Szczęsnego, zaś trener Hansi Flick priorytetowo traktuje zapewnienie pozwolenia na grę Gerrardowi Martinowi. Według dziennikarzy jest możliwe, że obaj piłkarze zostaną zarejestrowani do gry już na drugą kolejkę La Liga. W tej mistrzowie Hiszpanii zagrają z beniaminkiem - Levante.

Jeśli Szczęsny nie będzie mógł zagrać, to prawdopodobnie zmiennikiem dla Joana Garcii ponownie będzie Inaki Pena, którego przyszłość jest pod znakiem zapytania. Z kolei obecność Gerrarda Martina jest o tyle ważna, że dla Flicka Hiszpan jest teraz opcją do wykorzystania na pozycji lewego środkowego obrońcy, co po odejściu Inigo Martineza jest naprawdę istotne, ale może też zagrać jako klasyczny lewy defensor.

„Powiedział: trenerze, nie czuję się najlepiej” – Hansi Flick martwi się o RaphinhęAP© 2025 Associated Press
Piłkarz w koszulce treningowej FC Barcelony trzyma w ręku czerwoną butelkę PRIME i rękawice bramkarskie, uśmiechnięty na tle boiska i trybun z widownią.
Wojciech Szczęsny
Dwóch mężczyzn ubranych w niebieskie koszulki sportowe z herbem klubu piłkarskiego i żółtym logo Nike rozmawia ze sobą i uśmiecha się, stojąc obok siebie na tle jasnego, rozmytego tła.
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Mężczyzna w ciemnym swetrze i dżinsach energicznie gestykuluje na tle boiska piłkarskiego, prawdopodobnie w trakcie meczu, w tle rozmazane postacie oraz fragmenty stadionu.
Hansi Flick

