Specjalny plan Barcelony, głośne wzmocnienie na horyzoncie. Media podały nazwisko

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego postara się o zdecydowane wzmocnienie linii obrony, a głównym celem katalońskiej drużyny ma być tu Alessandro Bastoni. Joan Laporta i spółka zdają sobie jednak sprawę, że pozyskanie Włocha może okazać się niełatwe - ale już pojawił się tu swoisty plan B. "Barca", być może, skorzysta tu na kłopotach innego piłkarskiego giganta...

Joan Laporta, Hansi Flick i Deco z koszulką FC Barcelony na tle baneru z logotypami i napisem 'BENVINGUT'.
Joan Laporta, Hansi Flick i DecoUrbanandsportAFP

FC Barcelona, mimo naprawdę dobrych wyników na różnych frontach w tym sezonie, tak czy inaczej niebawem przymierzy się do mocniejszej przebudowy składu przed kolejną kampanią. Jednym z obszarów, na których chce się skupić zarząd "Blaugrany", jest chociażby obrona.

Tutaj głośno zrobiło się m.in. o potencjalnym wzmocnieniu konkurencji na lewej flance, np. w postaci Marca Cucurelli, ale zdecydowanie większą uwagę przykuwa jednak na ten moment pozycja stopera.

Marek Papszun zareagował na odejście gwiazdy. Jego słowa mocno zaskakują

Bastoni wymarzonym celem Barcelony. Czy Inter da się przekonać do transferu?

Jak bowiem od dłuższego czasu informują hiszpańskie media "Barca" działa aktywnie w kwestii pozyskania Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Sam Włoch też ma przychylnie patrzeć na takie przenosiny, ale negocjacje z ekipą "Nerazzurrich" mogą okazać się naprawdę niełatwe. Zespół z Lombardii może bowiem naprawdę mocno wywindować cenę za swą gwiazdę.

Jak jednak informuje Joaquim Piera z "Diario Sport" Barcelona ma już przygotowany plan zapasowy - jeśli transfer Bastoniego okaże się niewykonalny, to kolejnym kandydatem do obsadzenia środka obrony ma być Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur.

Koszmar reprezentanta Polski zakończony. Znów mógł zagrać. Nowa opcja dla Urbana

Barcelona skorzysta na kłopotach Tottenhamu? To musiałoby się stać

Sięgnięcie po Argentyńczyka już bazowo powinno być dużo prostsze, a "Blaugrana" mogłaby też skorzystać na sytuacji, w której "Kogutom" ostatecznie nie uda się utrzymać w Premier League.

Barca skontaktowała się już z jego przedstawicielami, aby wyrazić zainteresowanie i zbadać możliwości transferu, co byłoby łatwiejsze, gdyby potwierdził się spadek Tottenhamu do Championship, ponieważ Argentyńczyk, podobnie jak wielu jego kolegów z drużyny, ma klauzulę odstępnego
opisuje Piera.

Dyrektor sportowy FCB, Deco, ma więc przed sobą naprawdę intensywne tygodnie. Trzeba jednak już teraz mu oddać, że potrafi spojrzeć na sprawę przebudowy drużyny w szerokiej perspektywie. Przezorny zawsze ubezpieczony...

Zobacz również:

Harry Kane i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Rekordowy wynik Lewandowskiego zagrożony. Kane już za plecami. Brakuje tylko dwóch goli

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan z widocznym tatuażem na ręce unosi dłonie w górze, wokół niego inni zawodnicy w sportowych strojach, w tle rozmyte sylwetki oraz stadionowy krajobraz
Alessandro BastoniSTEFANO RELLANDINI AFP
piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce przygotowuje się do wykonania wrzutu piłki z autu podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmyta publiczność i kamera telewizyjna
Alessandro BastoniGiuseppe MaffiaAFP
Deco
DecoAFP
Trening drużyny Atletico Madryt przed meczem z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. WIDEOAURELIA MOUSSLYAFPTVAFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja