Można Roberta Lewandowskiego lubić lub nie. Jedni będą kreować go na zesłańca bogów, inni uznają, że to tylko pracownik fizyczny, który z kilku metrów wbijał piłkę do siatki, za co jacyś pomyleńcy płacili mu ogromne pieniądze. Ale dyskusji nie podlega jedno - nikt tak nie wypromował Polski w ostatnich latach, jak właśnie Lewandowski.

Ponad rok temu wybrałem się rodzinnie na mecz Barcelona - Girona. Wyprawa tania nie była - wejście na mecz, samolot, noclegi, wizyta w klubowym sklepie. Na drugiej szali dwóch Polaków grających w jednym z największych klubów świata, co za mojego życia pewnie już się nie powtórzy. Na miejscu okazało się, że opcja numer dwa wygrała także u tysięcy innych Polaków.

W samolocie, który startował około 6 rano, tematem przewodnim byli Lewandowski i Szczęsny. W klubowym sklepie częściej słychać było polski niż jakikolwiek inny język, a sprzedawcy za ladą jakby mieli nakaz zadawania jednego pytania: "From Poland?".

Pod stadionem Polacy, na trybunach Polacy, w knajpach Polacy. A jak nie Polacy, to ci, którzy o byciu Polakiem nie pozwalają zapomnieć. "Poland? Lewandowski!" - tak od kilku lat brzmi nieoficjalne przywitanie Hiszpana z Polakiem.

Ale kojarzą nas nie tylko w Hiszpanii. Wycieczka po marokańskim placu targowym. "Skąd jesteście? Polska? Lewandowski!". Włoskie miasteczko, mieszkańców góra kilkuset. "Skąd jesteście? Polska? Lewandowski!". Narty w Austrii, mecz w Niemczech, knedliki w Czechach itd. Wcześniej czy później w większości międzynarodowych rozmów, szczególnie między mężczyznami, padnie "Lewandowski!". Nawet podczas meczu Borussia Dortmund - Inter Mediolan niemieckiemu kibicowi nie przeszło przez głowę, by zagaić o Piotra Zielińskiego. Od razu zaczął mówić o Lewandowskim.

Robert Lewandowski - ikona i ambasador

Można go podziwiać lub nie, bo ludzie sukcesu wyjątkowo często dzielą naród. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że Robert Lewandowski jako piłkarz Barcelony stał się najbardziej rozpoznawalnym Polakiem na świecie od lat. W Bayernie Monachium był wielkim piłkarzem, ale to w Barcelonie stał się ikoną i ambasadorem.

Choć to z klubem z Bawarii zdobył Ligę Mistrzów, to jednak Barcelona dała mu piłkarską długowieczność. Do Monachium nie było takich pielgrzymek z Polski, na podwórkach nie spotykało się tylu dzieciaków w koszulkach klubu z Bawarii jak FC Barcelony, o zainteresowaniu El Clasico w porównaniu z Der Klassiker nie wspominając.

Na straganach na całym świecie sprzedaje się głównie koszulki Barcelony i Realu, a wśród tych katalońskich jedną z najpopularniejszych była "dziewiątka" z nazwiskiem Polaka. Z czasem ten widok potrafił spowszednieć, przywitanie "Polska? Lewandowski" irytować, ale dziś na myśl o tym, że wkrótce to wszystko się skończy, robi się po prostu smutno. Bo coraz mocniej zaczyna wdzierać się do głowy myśl, że na kolejnego takiego polskiego piłkarza będziemy czekali tak długo, jak Bułgarzy na Christo Stoiczkowa czy Rumunii na Gheorghe'a Hagiego.

Piotr Jawor

