Odejście Roberta Lewandowskiego nadal wywoluje olbrzymi smutek w Barcelonie. W tym momencie drużyna Hansiego Flicka pozostaje bez napastnika klasy światowej. Latem będzie musiała więc powalczyć o duży transfer na tę pozycję.

Z Barcy odchodzi nie tylko wielki napastnik, ale też symbol odrodzenia drużyny. Przed przyjściem Lewego klub długo nie był w stanie wygrać ligi hiszpańskiej. W czterech sezonach Lewego udało mu się to aż trzy razy. Polak zostawia Dumę Katalonii w zupełnie innym miejscu, niż zastał ją w 2022 roku.

Życie jednak toczy się dalej. Klub musi terz zrobić wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do sezonu 2026/27. W tym celu potrzebuje jak najlepszych piłkarzy.

Hector Fort wraca do Barcelony. Wielkie nadzieje na nadchodzący sezon

Ważnym ogniwem drużyny może okazać się owracający z wypożyczenia Hector Fort. Wychownek ten sezon spędził w Elche, gdzie zyskał niezbędne doświadczenie. Bardzo możliwe, że piłkarz ten w nadchodzącym sezonie wzmocni drużynę na pozycji prawego obrońcy.

Występujący tam Jules Kounde ma za sobą słaby sezon. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się nawet pogłoski o jego możliwym odejściu. Wydaje się, że Hector Fort nie może zaprezentować się gorzej od Francuza, ponieważ ten zaprezentował wyjątkowo niski poziom.

Sergi Capdevila z katalońskiego "Sportu" podaje, że Hector Fort dołączył już do drużyny Flicka.

- Fort zmienił już nastawienie. W poniedziałek pojawił się w ośrodku Ciutat Esportiva Joana Gampera. Byli tam Gavi, Lamine i Frenkie de Jong, którzy na różnych etapach przygotowań - czytamy.

- Fort zamierza zintensyfikować treningi przed rozpoczęciem sezonu w Barçy, aby osiągnąć optymalną formę i spróbować wywalczyć sobie miejsce w składzie pierwszej drużyny. W najbliższych dniach będzie dopracowywał formę, kończąc wakacje, a 15 lipca ma stawić się wraz z pozostałymi dostępnymi zawodnikami na badania lekarskie i rozpocząć treningi - dodaje Capdevila.

Na pozycji prawego obrońcy w Barcelonie, poza wspomnianymi Fortem i Kounde, może grać jeszcze młody Xavi Espart. Możliwe, że pójdzie on śladami Forta i uda się na wypożyczenie.

Hector Fort Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hector Fort Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hector Fort JOSE BRETON AFP





Które kluby z Ekstraklasy cieszą się największą popularnością? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport