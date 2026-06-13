Smutek dla Barcelony. Trener odmówił. Powrót nie wchodzi w grę

Mistrzostwa świata nabierają rozpędu, ale działacze i szkoleniowcy związani z futbolem klubowym pracują nad sezonem 2026/2027. Dyrektorzy sportowi pracują nad transferami, a niektórzy trenerzy nad wzmocnieniami swoich sztabów. W tym ostatnim przypadku możemy wymienić Hansiego Flicka. Niemiec poszukuje nowego specjalisty od przygotowania fizycznego. Uważa, że to kluczowe, by "Duma Katalonii" po dwunastu latach sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów, a to właśnie uszaty puchar ma być priorytetem zespołu w nadchodzącej kampanii.

Media pisały ostatnio o próbie zakontraktowania Holgera Broicha, który odpowiadał za motorykę piłkarzy Bayernu Monachium w latach 2014-2024, a więc także podczas kadencji Flicka. Jak się jednak okazało, temat sprowadzenia go do Hiszpanii spalił na panewce.

Holger Broich nie dla Barcelony. I nie dla żadnego innego klubu sportowego

Dla "Bilda" głos zabrał Sven Kraft ze Schwarz Gruppe. Broich zajmuje w niej stanowisko członka zarządu ds. zdrowia i wydajności, nie pracuje w tym momencie przy piłce nożnej. Dodatkowo jest profesorem diagnostyki wydolnościowej i zarządzania treningiem w Szkole Medycznej w Hamburgu.

Perspektywy, jakie grupa mu oferuje są ogromne. Jego strategiczna doskonałość jest zarówno poszukiwana, jak i wymagana w tematach innowacyjnych, zorientowanych na przyszłość i istotnych społecznie

Co jednak ciekawe, ujawnił że Flick próbował ściągnąć Broicha już drugi raz, a pierwszy miał miejsce w 2024 roku, gdy dopiero co trafił do stolicy Katalonii. 51-latek urodzony w Meppen miał już wtedy jednak inną, wyżej wspomnianą drogę zawodową.

- Po bardzo udanej współpracy w Bayernie, w 2024 roku Flick wyraził zainteresowanie ewentualną kontynuacją tej współpracy. Jednak po polubownym rozstaniu z Bayernem Broich świadomie zdecydował się nie angażować w Barcelonę, a zamiast tego postawił na przyszłościową współpracę z Schwarz Gruppe - dodał Kraft.

Schwarz Gruppe to największy europejski sprzedawca detaliczny żywności i jedna z największych międzynarodowych grup handlowych na świecie. Należą do niego Lidl, Kauflan i sponsor Bayernu Schwarz Digits. W 2025 r. miał 185,6 miliarda euro przychodów.

Obecnie trenerem przygotowania fizycznego "Blaugrany" jest Julio Tous, ale jego pozycja słabnie. Według "Sportu" miał kilka nieporozumień z Flickiem w ostatnich miesiącach.

w środku: Hansi Flick i Holger Broich, 27.06.2020 r. Stuart Franklin Getty Images

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick Rudy Garcia East News





Liga Narodów siatkarzy. Turcja - Francja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport