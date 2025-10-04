Słowa Szczęsnego niosą się po Hiszpanii. "Afera" wisiała na włosku

Wojciech Szczęsny znów w niespodziewanych okolicznościach wskoczył do bramki Barcelony. Rok temu zawitał w klubie, aby na dłużej zastąpić Marca-Andre ter Stegena. Teraz - jako docelowy rezerwowy - tymczasowo zajął miejsce Joana Garcii, który wraca do zdrowia po operacji.

Jak na razie zespół Hansiego Flicka z Polakiem w składzie pokonał 2:1 Real Sociedad i przegrał 1:2 z Paris Saint-Germain w hicie drugiej kolejki Ligi Mistrzów. W niedzielę Katalończyków czeka wyjazd do Sevilii. Nazwisko Szczęsnego znów powinno pojawić się w wyjściowej jedenastce.

Szczęsny rozpętał "aferę"? Tak w Hiszpanii odebrano jego słowa

W międzyczasie były reprezentant Polski pracował nad filmem pt. "Szczęsny", którego premierę zaplanowano na 10 października. Jednym z elementów promocji autobiografii był quiz, w którym zadaniem 35-latka było wybranie pomiędzy tym co oferuje Polska i Hiszpania.

Na co stawiał nasz golkiper? "Zdecydowanie postawił jajecznicę ponad tortillę oraz kotleta schabowego ponad paellę. Bramkarz dodał, że "jest trochę dziwny" - odnotował Bartosz Nawrocki z Interii Sport. Jak się okazuje, wybory Wojciecha Szczęsnego nie zainteresowały jedynie polskich mediów.

Na łamach katalońskiego "Sportu" ukazał się tekst, w którym dziennikarze również skomentowali to, na co stawiał zawodnik "Dumy Katalonii". "Odpowiedzi Szczęsnego mówią wiele, niektóre są więcej niż ciekawe" - odnotowano na start.

"Szczęsny wybrał jajecznicę zamiast hiszpańskiego omletu. Jeśli chodzi o kotlety schabowe, to wolał je od paelli. Przy gazpacho i żurku trudno było mu się zdecydować, ale ostatecznie pozostał przy hiszpańskim daniu - czytamy w kolejnych akapitach. Dziennik zwrócił uwagę, że 35-latek nie miał żadnego problemu w przypadku charakterystycznych pomników w Warszawie i Barcelonie.

"Bez wahania wolał Syrenkę Warszawską przed pomnikiem Kolumba" - napisano. Nie zatajono również faktu, że "wynik zakończył się na korzyść Polski". Mimo to Hiszpanie nie skarcili Polaka za to, że po ponad roku spędzonym w stolicy Katalonii chętniej wybierał rodzime atrakcje i propozycje kulinarne.

Spotkanie Sevilla - FC Barcelona w ósmej kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Wojciech Szczęsny wraca do bramki FC Barcelona Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / Matthieu Mirville / DPPI AFP

Wojciech Szczęsny Javier Borrego AFP

Wojciech Szczęsny DAISUKE Nakashima East News