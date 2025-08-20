Skoro świt nadeszły wieści o Szczęsnym. Polak pod ścianą, w Hiszpanii aż huczy

Podczas pierwszego meczu nowego sezonu La Liga, przeciwko RCD Mallorca, FC Barcelona musiała radzić sobie zarówno bez Roberta Lewandowskiego, jak i Wojciecha Szczęsnego. Pierwszy z Polaków zmagał się z kontuzją, jednak ma być gotowy na następne ligowe starcie, a "Szczena" wciąż czeka na zarejestrowanie. I jak wynika z doniesień "Mudno Deportivo", musi jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Po tym, jak przed meczem z Mallorcą dopuszczeni do gry zostali Joan Garcia oraz Marcus Rashford pojawiały się głosy, że to właśnie Polak jest następny w kolejce do tego, aby zostać zarejestrowanym. Teraz jednak Barcelona zmieniła swój priorytet. Obecnie najbliższej gry ma być inny zawodnik z pola.

Szczęsny czeka w kolejce. FC Barcelona ma inny priorytet, Polak w kropce

- Na trzy dni przed drugim oficjalnym meczem z Levante klub przyspiesza starania o zabezpieczenie rejestracji zawodników oczekujących na ten wymóg, który jest niezbędny, aby mogli jak najszybciej rozpocząć grę. W kolejności priorytetów są to Gerard Martín, Wojciech Szczęsny i Roony Bardghji - czytamy w hiszpańskich mediach.

Zarejestrowanie hiszpańskiego obrońcy jako priorytet spowodowane jest pojawiającymi się coraz częściej w Hiszpanii głosami, że Hector Fort może odejść niebawem z klubu i wtedy Barcelona zostanie z dwójką bocznych obrońców uprawnionych do gry - Alejandro Balde oraz Julesem Kounde.

Brak rejestracji Wojciecha Szczęsnego może jednak odbić się czkawką "Dumie Katalonii", czego blisko było już przed spotkaniem z Mallorcą. Podczas rozgrzewki przedmeczowej, Joan Garcia wybił sobie palec i jego występ stanął pod znakiem zapytania. Klubowi lekarze szybko jednak zareagowali i finalnie Hiszpan mógł zadebiutować w nowych barwach.

Zarejestrowanie Wojciecha Szczęsnego nie byłoby w ogóle konieczne, gdyby Polak przedłużył swoją umowę z klubem jeszcze przed wygaśnięciem zeszłorocznego kontraktu. Fakt, że nastąpiło to dopiero kilkanaście dni później, sprawił, że w świetle przepisów Polak traktowany jest jako nowy zawodnik.

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto AFP