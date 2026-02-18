Trudno wyobrazić sobie to, że ktoś mógł uwierzyć, że Wojciech Szczęsny jest rasistą. W mediach społecznościowych pojawił się jednak wpis z fałszywego konta podpisany nazwiskiem polskiego bramkarza. I doszło do absurdalnej sytuacji.

- Vinicius nie jest ofiarą - napisał użytkownik portalu "X", którego profil nazywa się "Szczesny". Niebieski znaczek przy nazwisku oznacza profil zweryfikowany, co dodatkowo mogło zmylić oburzonych odbiorców.

Nie wszyscy dali się nabrać, ale znaczna część użytkowników w komentarzach zaczęło nazywać Wojciecha Szczęsnego rasistą. Post szybko "wykręcił" ponad milion wyświetleń oraz wygenerował lawinę reakcji.

Wystarczyło tylko kliknąć w autora tego wpisu, aby dowiedzieć się, że nie pochodzi ono z oficjalnego profilu Wojciecha Szczęsnego. Później ten sam użytkownik napisał jeszcze, że tak naprawdę Vinicius jest agresorem, a nie ofiarą. Następnie, że Brazylijczyk "najpierw sam prowokuje, a później płacze".

Podaje się za Szczęsnego na "zweryfikowanym" profilu. Skandaliczny wpis wywołał skandal

Lawina jednak ruszyła i prawda jest taka, że dobre imię Wojciecha Szczęsnego na portalu "X" zostało nadszarpnięte przez rozpowszechnienie się fałszywego przeświadczenia o tym, że to właśnie Polak jest autorem skandalicznego wpisu.

Część kibiców zaczęła oznaczać Polskiego bramkarza w komentarzach, aby zwrócić na wpis jego uwagę. Na ten moment polski bramkarz nie zareagował jednak na bulwersującą aktywność jednego z użytkowników.

Wpisy konta posługującego się nazwiskiem Wojciecha Szczęsnego dotyczą tego, co we wtorek stało się na Estadio la Luz. Podczas meczu Benfica - Real Madryt grający w portugalskiej drużynie Gianluca Prestianni miał nazwać Viniciusa Juniora "małpą" na tle rasistowskim.

Argentyńczyk miał wypowiedzieć te słowa spod koszulki, którą zasłonił sobie usta. On sam zaprzecza, że obraził rywala na tle rasistowskim. W tamtym momencie Brazylijczyk zszedł z murawy i odmówił dalszej gry, ale za namową członków sztabu i kolegów z szatni wrócił na murawę.

