Skandaliczne zachowanie Yamala w końcówce El Clasico. Od razu czerwona kartka

Lamine Yamal to znakomity młody piłkarz - w swoim wieku jeden z najlepszych w historii. Pojedyncze gorsze występy tego nie zmienią. Kibice Barcelony mają jednak duże powody do niepokoju.

Reprezentant Hiszpanii jest bardzo młody, ale nie możemy już mówić o zawodniku bez żadnego doświadczenia na najwyższym poziomie. Pewne standardy na boisku powinny być dla niego już na porządku dziennym. A jednak tak nie jest.

W półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan Lamine Yamal oddał zbędny strzał, zamiast przetrzymać piłkę. Wtedy wszyscy mu wybaczyli, mimo że FC Barcelona m.in. przez to "nadziała się" na atak Interu i odpadła z Champions League.

Barcelona omal nie wypuściła zwycięstwa w finale. Tragiczny błąd Yamala podał tlen Realowi.

Teraz Lamine Yamal znów podjął na boisku bardzo złą, wręcz skandaliczną decyzję. W końcówce meczu mógł podać i pobiec na wolne wole, czym uspokoiłby grę i zapewnił swojej drużynie cenne sekundy.

Zamiast tego wdał się w drybling z Kylianem Mbappe. Postanowił, że w tym momencie ważniejsze dla niego jest efektowne okiwanie największej gwiazdy Realu. I to był fatalny błąd.

Mbappe wygrał ten pojedynek. Wyłuskał piłkę spod nóg Yamala, a za chwilę został ostro sfaulowany przez Frenkiego de Jonga. Holender w tej sytuacji przesadził, ale nie miał zbyt dużo czasu na analizę sytuacji.

Yamal stracił piłkę w fatalnym miejscu i gdyby De Jong za wszelką cenę nie zatrzymał Mbappe, mogło skończyć się bardzo szybkim atakiem zakończonym strzałem. Sędzia pokazał czerwoną kartkę i wyrzucił Holendra z boiska.

Później Real Madryt stworzył sobie jeszcze dwie stuprocentowe sytuacje, które spektakularnie zmarnował - szczególnie groźna była ta zaprzepaszona przez Alvaro Carrerasa.

Tylko niesamowite szczęście z perspektywy Yamala sprawiło, że przez jego fatalny błąd Real Madryt ostatecznie nie odwrócił losów tego finału. Kolejna fatalna, juniorska decyzja Yamala sprawiła, że Barcelona znalazła się w bardzo poważnych opałach.

A poza tym Lamine Yamal zagrał bardzo przeciętne spotkanie i nie dawał Barcelonie więcej poza niezłymi dryblingami. Kluczowe podania w jego wykonaniu były nie tylko niecelne, ale wręcz beznadziejnie posłane. Jakby piłkarz po prostu zbyt mocno wierzył w swoje umiejętności i uważał, że nie musi się do tych zagrań przykładać.

Jeśli Lamine Yamal chce zasługiwać na to, aby być nazywanym jednym z najlepszych zawodników świata, w takich meczach musi grać o wiele bardziej dojrzale i wznieść swoją grę na wyższy poziom. W tym sezonie gwiazdor jest zwyczajnie nieokrzesany.

