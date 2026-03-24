Skandal wokół Mbappe, to mogło skończyć się fatalnie. Kompromitacja Realu Madryt

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Ostatnie tygodnie dla Kyliana Mbappe naznaczone był niemal nieustannymi problemami zdrowotnymi. Odbiły się wyraźnie na formie zawodnika, który ostatnie trafienie zanotował na początku lutego w meczu z Valencią. Jak się okazuje, winny takiego stanu rzeczy był.... Real Madryt. Francuscy dziennikarze ujawnili szokujące wręcz wieści dotyczące niekompetencji "Królewskich", co mogło skończyć się dla gwiazdy fatalnie.

Kylian Mbappe znalazł się w centrum skandalu w związku z kompromitacją Realu Madryt

Styczeń dla Kyliana Mbappe był miesiącem wręcz rewelacyjnym. Francuz strzelał regularnie, a Real Madryt notował kolejne zwycięstwa. Później przyszła jednak bessa, która zbiegła się w czasie z problemami zdrowotnymi snajpera.

Cały mecz z Realem Sociedad w związku z dyskomfortem spędził on na ławce rezerwowych, a w starciach z Benfiką i Osasuną był cieniem samego siebie. Jak się okazało, doszło do nawrotu urazu, przez co Mbappe stracił pięć kolejnych spotkań.

Kompromitacja Realu Madryt. Postawili błędną diagnozę Mbappe

Rozgoryczeni kibice wskazywali, że powrót reprezentanta do gry był forsowany zbyt mocno, a błąd popełnił też trener Alvaro Arbeloa. We wtorek ukazały się szokujące wręcz doniesienia ze strony RMC Sport. Wynika z nich, że skala pomyłek i błędów sztabu "Los Blancos" była dużo poważniejsza.

Francuzi ujawnili, że lekarze Realu... zbadali nie to kolano Mbappe, co trzeba. W związku z tym zezwolono zbyt szybko na jego powrót do gry, choć uraz nie był zaleczony. Skandal? To mało powiedziane. Te informacje niejako potwierdza wypowiedź gwiazdy z dnia wcześniej.

Miałem szczęście otrzymać właściwą diagnozę, gdy przyleciałem do Paryża i razem potrafiliśmy znaleźć najlepszy plan, by wrócić na najlepszy poziom i być w formie na koniec sezonu z Realem i w Pucharze Świata
stwierdził Mbappe, wskazując, że dopiero we Francji otrzymał odpowiednią diagnozę. 

Żurnaliści z "Partidazo COPE" wskazują, że zawodnik i jego otoczenie są wręcz wściekli na Real Madryt, gdyż niedopatrzenia klubu mogły skończyć się tragedią - długotrwałym i poważnym urazem. Kontuzjowane było lewe kolano, zaś zbadano prawe. Czysta komedia biorąc pod uwagę powagę instytucji, jaką są "Królewscy".

Z Madrytu płyną głosy, że Mbappe, który w dwóch ostatnich meczach wchodził z ławki, stracił kompletnie zaufanie do sztabu medycznego "Los Blancos" i w przypadku kolejnych kontuzji zamierza starać się o diagnozę poza Hiszpanią, na własną rękę.

Kylian Mbappe
Kylian MbappeOSCAR DEL POZOAFP
Kylian Mbappe w meczu z Atletico Madryt
Kylian Mbappe w meczu z Atletico MadrytJUANJO MARTINPAP
Kylian Mbappe na treningu
Kylian Mbappe na treninguJUANJO MARTINPAP
