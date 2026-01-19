Skandal w szatni, gwiazda Realu Madryt skreślona. Media: definitywny koniec

8. minuta doliczonego czasu gry, sędzia po analizie VAR dyktuje rzut karny dla reprezentacji Maroka. Zrozpaczeni i wściekli Senegalczycy na sygnał trenera opuszczają w geście protestu murawę, a w finale Pucharu Narodów Afryki pachnie walkowerem. Ostatecznie po interwencji Sadio Mane wracają na boisko, a do piłki na 11. metrze podchodzi Brahim Diaz.

Brahim Diaz antybohaterem Maroka. Pudło i przegrany finał Pucharu Narodów Afryki

Gwiazdor Realu Madryt miał wszystko, żeby zapisać się na kartach historii i zapewnić swojej drużynie pierwsze od 1976 roku mistrzostwo Afryki. Skrzydłowy zdecydował się na uderzenie a'la Panenka, ale bramkarz wyczuł jego intencje. A później doszło do brutalnego z jego perspektywy zwrotu akcji.

W dogrywce to Papa Gueye potężnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce i Senegal, a nie Maroko sięgnęło po trofeum. Jak ujawnili dziennikarze stacji "DAZN", Brahim Diaz na wsparcie psychiczne kolegów z kadry nie miał co liczyć.

PNA. Koledzy z drużyny wściekli na gwiazdę Realu Madryt. To jego koniec w kadrze?

Według ich doniesień piłkarze Maroka byli wręcz wściekli na zawodnika "Królewskich". Wielu z nich nie mogło wręcz wybaczyć mu, że podjął tak wielkie ryzyko w tak kluczowym momencie finałowego starcia.

Atmosfera w drużynie "Lwów Atlasu" jest po finale fatalna, a do tego pojawiły się głosy, że może to wręcz oznaczać definitywny koniec Brahima Diaza w reprezentacji. Piłkarz ze łzami w oczach odbierał nagrodę dla króla strzelców z rąk Gianniego Infantino. Widać było, jak trudne chwile przeżywa.

Z pewnością ważne będzie, jak po powrocie do klubu Diaza powitają koledzy z Realu Madryt. Skrzydłowy będzie potrzebował z ich strony wiele wsparcia, aby odzyskać pewność siebie i zapomnieć o feralnych wydarzeniach z finału Pucharu Narodów Afryki.

Brahim Diaz i Gianni Infantino ABDEL MAJID BZIOUAT AFP

Brahim Diaz z Kylianem Mbappe i Viniciusem Jr. Oscar Manuel Sanchez Newspix.pl

Nietrafiony karny Brahima Diaza w finale Pucharu Narodów Afryki PAUL ELLIS AFP