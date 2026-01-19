Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal w szatni, gwiazda Realu Madryt skreślona. Media: definitywny koniec

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

W oparach skandalu to Senegal został triumfatorem Pucharu Narodów Afryki, pokonując po dogrywce reprezentację Maroka. Niewiele brakowało, a spotkanie zakończyłoby się walkowerem po akcie protestu, w ramach którego "Lwy Terangi" zeszły z boiska. Karnego, który był powodem ich zachowania w doliczonym czasie nie wykorzystał jednak Brahim Diaz. Reperkusje, jakie spotkały go w szatni wręcz szokują. Wszystko ujawnili dziennikarze stacji "DAZN".

Grupa piłkarzy w białych strojach Realu Madryt cieszy się po zdobyciu gola, obejmując się i uśmiechając, w tle widać kibiców na trybunach; w lewym górnym rogu znajduje się wstawka z zawodnikiem w czerwonym dresie reprezentacji narodowej.
W mediach panuje przekonanie, że Brahim Diaz został kompletnie skreślony przez szatnięAlberto Gardin/NurPhoto via Getty Images / SEBASTIEN BOZON / AFPGetty Images

8. minuta doliczonego czasu gry, sędzia po analizie VAR dyktuje rzut karny dla reprezentacji Maroka. Zrozpaczeni i wściekli Senegalczycy na sygnał trenera opuszczają w geście protestu murawę, a w finale Pucharu Narodów Afryki pachnie walkowerem. Ostatecznie po interwencji Sadio Mane wracają na boisko, a do piłki na 11. metrze podchodzi Brahim Diaz.

Brahim Diaz antybohaterem Maroka. Pudło i przegrany finał Pucharu Narodów Afryki

Gwiazdor Realu Madryt miał wszystko, żeby zapisać się na kartach historii i zapewnić swojej drużynie pierwsze od 1976 roku mistrzostwo Afryki. Skrzydłowy zdecydował się na uderzenie a'la Panenka, ale bramkarz wyczuł jego intencje. A później doszło do brutalnego z jego perspektywy zwrotu akcji.

    W dogrywce to Papa Gueye potężnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce i Senegal, a nie Maroko sięgnęło po trofeum. Jak ujawnili dziennikarze stacji "DAZN", Brahim Diaz na wsparcie psychiczne kolegów z kadry nie miał co liczyć.

    PNA. Koledzy z drużyny wściekli na gwiazdę Realu Madryt. To jego koniec w kadrze?

    Według ich doniesień piłkarze Maroka byli wręcz wściekli na zawodnika "Królewskich". Wielu z nich nie mogło wręcz wybaczyć mu, że podjął tak wielkie ryzyko w tak kluczowym momencie finałowego starcia.

    Atmosfera w drużynie "Lwów Atlasu" jest po finale fatalna, a do tego pojawiły się głosy, że może to wręcz oznaczać definitywny koniec Brahima Diaza w reprezentacji. Piłkarz ze łzami w oczach odbierał nagrodę dla króla strzelców z rąk Gianniego Infantino. Widać było, jak trudne chwile przeżywa.

    Z pewnością ważne będzie, jak po powrocie do klubu Diaza powitają koledzy z Realu Madryt. Skrzydłowy będzie potrzebował z ich strony wiele wsparcia, aby odzyskać pewność siebie i zapomnieć o feralnych wydarzeniach z finału Pucharu Narodów Afryki.

    Młody piłkarz w czerwonym dresie odbiera złotą statuetkę w kształcie buta z rąk łysiejącego mężczyzny w garniturze, obaj stoją na tle ozdobnej, czerwono-żółtej ściany.
    Brahim Diaz i Gianni InfantinoABDEL MAJID BZIOUATAFP
    Piłkarze w białych strojach Realu Madryt celebrują zdobycie gola na tle pełnych trybun stadionu, trzeci z nich wykonuje charakterystyczny gest triumfu.
    Brahim Diaz z Kylianem Mbappe i Viniciusem Jr.Oscar Manuel SanchezNewspix.pl
    Piłkarz w białym stroju wykonuje rzut karny w kierunku bramki, w której bramkarz ubrany w niebieski strój rzuca się w jedną ze stron. W tle widoczne są reklamy sponsorów oraz fragment trybun.
    Nietrafiony karny Brahima Diaza w finale Pucharu Narodów AfrykiPAUL ELLISAFP

