Skandal w meczu Barcelony. Wykrzyczał to w stronę kibiców. Hamulce puściły kompletnie

Fermin Lopez nie wytrzymał. Wykrzyczał to w stronę trybun. Skandaliczne słowa Hiszpana

Nie umknęło to uwadze hiszpańskich mediów, które wzięły na tapet naganne zachowanie zawodnika "Dumy Katalonii". Joseba Larranaga z radia COPE wprost przyznał, że postawia 22-latka jest absolutnie naganna. "Kilka razy to powiedział. Patrzył na trybuny z szalonym wyrazem twarzy. Cóż, oczywiście, to jest ten rodzaj rzeczy, który ostatecznie uniemożliwia nam świętowanie tytułów" - podsumował hiszpański dziennikarz nawiązując do słów piłkarzy Barcelony o braku możliwości celebracji mistrzostwa na stadionie rywala. To z kolei pokłosie nieprzyjemnego incydentu, który miał miejsce w roku 2023. Wówczas piłkarze FC Barcelony musieli uciekać do szatni w obawie przed pseudokibicami, którzy wtargnęli wówczas na murawę.