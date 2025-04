Jeśli już mówimy o Ilaixie, to chciałbym skorzystać z szansy i zgłosić, że doszło do skandalu rasistowskiego. Kiedy był zmieniany, wykrzykiwano pod jego adresem obelgi. Sam je słyszałem. To przykre, że coś takiego wciąż się dzieje w piłce nożnej.

~ podkreślił trener Celty, Claudio Giraldez, cytowany m.in. przez ESPN.