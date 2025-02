Skandal w meczu Barcelony. Awantura w Hiszpanii, klub opublikował oświadczenie

Wrze po meczu FC Barcelony. Piszą o napaści. "To nie może pozostać niezauważone"

Oskarżana zawodniczka reaguje. Klub opublikował oświadczenie. "Nigdy tego nie zrobię"

- W żadnym wypadku nie naruszyłam ani nie miałem zamiaru naruszać prywatności mojej koleżanki, Danieli Caracas. Na zdjęciach widać, że ona celowo zderza się ze mną, a ja dotykam jej nogi (...). Nie doszło do dotykania intymnej części ciała ani nie było to zamierzone. Powtarzam, to była zwykła gra, która nie zasługuje na rozgłos ani na znaczenie, jakie nadano tej sytuacji - twierdzi Maria Leon w świadczeniu, które w jej imieniu opublikowała Barcelona. Zawodniczka podkreśla, że do swojej rywalki powiedziała wyłącznie: "co się z tobą dzieje"? - Pod żadnym pozorem nie przyszłoby mi do głowy, aby dotykać intymnych części żadnej z moich koleżanek, jest to sprzeczne z moimi zasadami i nigdy tego nie zrobię - dodaje.