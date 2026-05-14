FC Barcelona po zwycięstwie nad Realem Madryt zagwarantowała sobie kolejny tytuł mistrza Hiszpanii. Najgorzej przeżył to ambitny sternik Realu Madryt - Florentino Perez. Zwołał on specjalną konferencję prasową, której lwią część poświęcił oskarżeniom pod adresem "Blaugrany".

Relacje z nimi (z Barcą - przyp. red.) są całkowicie rozbite. Nie chcę mieć nic wspólnego z podmiotem, który przez dwadzieścia lat płacił arbitrom. Chcę, żeby sprawiedliwości stało się zadość [...] Zobaczymy, czy UEFA zaangażuje się w tę sprawę, bo na pewno to zrobi. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie przyszedłem tu po to, żeby sędziowie bogacili się na pieniądzach Barcelony

Real Madryt domaga się kar dla Barcelony. Apeluje do UEFA

Reakcja Barcelony była stanowcza. Klub postanowił przygotować w odwecie pozew. Czy grożą mu jednak jakieś kary w związku z oskarżeniami ze strony Pereza? Czy Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny mogliby np. stracić jakieś tytuły wywalczone z Barcą? Dziennikarze redakcji "SPORT" postanowili przyjrzeć się sprawie.

Przekazali, że Real Madryt szykuje aż 500-stronicowy dokument dla UEFA, w którym zamierza zawrzeć wszystkie zgromadzone dowody na korupcję i niesprawiedliwe traktowanie, jakiego ofiarą mieli paść "Los Blancos".

"SPORT" dodaje, że UEFA nie podejrzewa, żeby w dokumentach przedstawionych przez Pereza miały być dowody istotnie obciążające "Dumę Katalonii". Obecnie optyka jest taka, że mistrzowie Hiszpanii nie mają się czego obawiać. Sytuacja może jednak jeszcze ulec zmianie, w zależności od materiału dowodowego.

Pewne jest, że stosunki pomiędzy dwoma hiszpańskimi gigantami są obecnie kompletnie zerwane. To może dodatkowo napędzać ich rywalizację sportową i dodawać kolorytu kolejnym Klasykom.

Robert Lewandowski w meczu z Deportivo Alaves

Joan Garcia i Wojciech Szczęsny

Florentino Perez

