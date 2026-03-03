Kryzys Realu Madryt trwa. Nie tylko sportowy, ale również wizerunkowy. Brutalny faul Antonio Rudigera w meczu z Getafe CF dolał oliwy do ognia.

Drużyna Pepe Bordalasa wygrała to spotkanie 1:0 po pięknym golu Martina Satriano. Cudowne trafienie Urugwajczyka i zwycięstwo Getafe CF pozostało jednak nieco w cieniu skandalu, który wybuchł po faulu Antonio Rudigera.

Drużyna Getafe znana jest z ostrej gry. Żadna ekipa z ligi hiszpańskiej nie lubi z nią rywalizować, ponieważ podczas tych konfrontacji słychać dźwięk trzaskających kości. Przez to zespół z Colliseum cieszy się bardzo złą sławą wśród kibiców hiszpańskiej ligi.

Piłkarze Getafe swoją grą irytują rywali, którzy czasem tracą panowanie nad swoimi emocjami. Antonio Rudiger przy jednym ze starć z Diego Rico kompletnie ich nie opanował.

Niemiecki obrońca z góry spojrzał na leżącego rywala, a następnie nastąpił kolanem na jego twarz. Patrząc na tę sytuację na powtórkach, nie da się nie odnieść wrażenia, że Niemiec zrobił to celowo. Wyglądało, jakby chciał zrobić krzywdę swojemu przeciwnikowi.

Piłkarz Getafe oskarża Rudigera o celowość. "Ja dostałbym 10 meczów zawieszenia"

Antonio Rudiger jeszcze nie odniósł się do całej sprawy, ale swój punkt widzenia na sytuację przedstawiła "ofiara" Niemca, czyli Diego Rico. Oto, co powiedział piłkarz Gerafe:

- Gdybyśmy odwrócili sytuację, dostałbym 10 meczów zawieszenia lub nie grałbym przez cały sezon. Nie wiem, po co istnieje VAR. Myślę, że jest po to, aby rozstrzygać takie sytuacje. To agresja, widać, że celowo mnie uderzył - skarżył się Diego Rico.

Sytuacja zapewne nie odbiłaby się aż tak szerokim echem, gdyby Antonio Rudiger został jakkolwiek ukarany za swój faul. Tymczasem obrońca Realu Madryt nie obejrzał za niego nawet żółtej kartki.

W tym momencie nie wiadomo, czy sprawa trafi pod lupę komisji ligi i czy wobec Niemca zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje.

Antonio Rudiger Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jude Bellingham i Antonio Rudiger IRINA R HIPOLITO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

"Królewscy" w finale Superpucharu Hiszpanii. Na zdjęciu Jude Bellingham (z lewej) i Antonio Rudiger AFP

Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports