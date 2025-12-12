Siemieniec wyszedł przed kamery i ogłosił. Zaraz po meczu z Rayo. Zaskoczył wszystkich

Jagiellonia Białystok przyzwyczaiła nas do spektakularnych triumfów w europejskich pucharach. Tym razem zadanie było jednak wyjątkowo trudne. Do stolicy Podlasia przyjechała ekipa z La Liga - Rayo Vallecano, które niedawno ograło 3:2 Lecha Poznań.

W czwartek goście wyszli na prowadzenie już w szóstej minucie po golu Sergio Camello. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy do wyrównania zdołał doprowadzić Jesus Imaz. Niestety po przerwie to Rayo zadało ostateczny cios w postaci trafienia Pachy z 61. minuty. Tym samym Hiszpanie zwyciężyli 2:1 i dopisali sobie trzy punkty.

Adrian Siemieniec po meczu z Rayo: Przegrała drużyna lepsza

Przez wiele fragmentów spotkania to Jagiellonia pokazywała się z bardzo dobrej strony. Świadczą o tym same statystyki - 51 proc. posiadania piłki, 12 oddanych strzałów i współczynnik xG na poziomie 1,16. Gospodarze mogli pokusić się o wygraną, co w pomeczowych wywiadach podkreślał Adrian Siemieniec, który zaskoczył bardzo bezpośrednimi wnioskami.

- Duża szkoda. To, co graliśmy, cieszy, wynik nie. Gdybyśmy zremisowali, powiedziałbym to samo. Przegrała drużyna zdecydowanie lepsza na boisku, ale trzeba to zaakceptować i iść dalej w tym kierunku, bo w sporcie tak jest. Obraz samego meczu świadczył o tym, że byliśmy bliżej zwycięstwa. Czujemy rozczarowanie wynikiem, mamy poczucie, że zasłużyliśmy na zdecydowanie więcej - powiedział, cytowany przez portal weszlo.com.

- Tak w piłce jest, że czasami lepszy nie wygrywa - dodał trener białostockiego klubu w rozmowie z Polsatem Sport.

Zagłębiając się w szczegóły, szkoleniowiec tłumaczył, w czym jego zespół był lepszy od Rayo. - Będąc z boku, przy linii, czułem, że to dobry mecz, że mamy przewagę, atakujemy, szybko odbieramy piłkę, mamy dużo momentów, mowa ciała mówiła, że idą po zwycięstwo. Trybuny nas poniosły, czułem energię, doping napędzał nasze ataki, było czuć fajne flow i miałem taki odbiór, że zasługiwaliśmy na więcej - stwierdził.

Co ciekawe, trener rywali - Inigo Perez - miał podobne wnioski. Hiszpan nie szczędził pochwał Jagiellonii, ale również Lechowi, z którym mierzył się kilka tygodni temu. - Poziom obu drużyn (Lecha i Jagiellonii - red.) jest taki sam, podobny do Rayo Vallecano, może nawet wyższy. Trenerzy tych drużyn sprawili, że nauczyłem się od nich wiele rzeczy, których będę mógł użyć - mówił.

Na ten moment Jagiellonia Białystok zajmuje 18. miejsce w tabeli Ligi Konferencji z ośmioma punktami na koncie. Ostatnie spotkanie fazy ligowej ekipa Siemieńca rozegra w czwartek 18 grudnia przeciwko AZ Alkmaar.

