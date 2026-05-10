Andrzej Klemba, Interia: Razem z Kamilem Glikiem i Krzysztofem Królem trafił pan do trzeciej drużyny Realu Madryt na początku 2007 roku. To pół roku przed Jerzym Dudkiem. Można więc powiedzieć, że byliście pierwszym Polakami w tym wielkim klubie.

Szymon Matuszek, asystent trenera w Górniku Zabrze: Rzeczywiście tak było, choć oczywiście trzeba pamiętać, że byliśmy tam gdzieś niżej w strukturach, a nie na piedestale, jak Jurek w pierwszej drużynie. Tak jednak było, że trafiliśmy do Realu ciut wcześniej. To były takie czasy, że polscy piłkarze nie wyjeżdżali często do zagranicznych klubów, a zwłaszcza tak młodzi. Teraz możliwości są dużo większe i co chwilę słychać, że a to Polak jest w akademii Manchesteru, a to we włoskiej Primaverze. W tamtym czasie to było coś nowego. Media nie funkcjonowały jeszcze jak teraz, żeby był duży rozgłos. Opowiadam dzieciom, że musiałem chodzić do kafejki internetowej, by z rodziną i znajomymi w Polsce jakoś się komunikować.

Przez półtora sezonu w Realu zdążył się pan napatrzeć na największe gwiazdy futbolu. Casillas, Ramos, Cannavaro, Marcelo, Robinho, Robben, Raul, Saviola, Higuain, van Nistelrooy. Uff…

- Nie tylko oglądaliśmy mecze na Santiago Bernabeu, ale przede wszystkim widywaliśmy się w ośrodku sportowym Valdebebas, który został dopiero co oddany do użytku, więc wrażenie na nas wywarł ogromne. Tak naprawdę w Polsce do tej pory żaden klub nie ma takich warunków. I często zdarzało się, że trenowaliśmy na boiskach obok siebie. Razem też mieliśmy odnowę, a do tego też dzięki Jurkowi czasem bywaliśmy na takich uroczystościach jak urodziny. Więc ocieraliśmy się o tę pierwszą drużynę.

Chyba nic lepiej nie może działać na psychikę młodego zawodnika, by chciał być w tym samym miejscu, co te gwiazdy

Nie udało się nigdy z nimi trenować?

- Niestety ja tego nie doświadczyłem, choć była szansa, kiedy duża część zawodników wyjeżdżała na zgrupowania reprezentacji. Wtedy dobierano piłkarzy z rezerw czy trzeciego zespołu, by zorganizować normalny trening. Podobnie jest w Górniku, kiedy nie ma kilku zawodników. Mnie to omijało też dlatego, że byłem powoływany do młodzieżowej reprezentacji. Trening z pierwszą drużyną nie był mi dany, a to chyba mogło jeszcze bardziej zadziałać na wyobraźnię młodego piłkarza. Wtedy zacząłem trenować z drugą drużyną i już tam ten poziom był bardzo wysoki. Real Madryt Castilla a Real Madryt C to był spory przeskok. To było dla mnie wow, tam są już piłkarze, tam już nie ma przypadku i głowa chodziła na gierkach dookoła.

Większych zażyłości z gwiazdami nie dało się jednak zawrzeć?

- Trudno jest młodemu chłopakowi tak po prostu zagadać. Jak w jacuzzi siedzieliśmy z Raulem i innymi, to byłem cicho i liczyłem na to, że to on się odezwie. I rzeczywiście często tak było. To nie było tak, że gwiazdorzyli. Zawsze zapytali, jak graliśmy albo na początku, jak jeszcze nas nie znali, jaka pozycja i w której drużynie grasz. Później te pytania były głębsze i zachowywali się jak normalni ludzie. Może chcieli się pokazać z dobrej strony, a może były też odgórne zalecenia, żeby z młodzieżą rozmawiać i tworzyć rodzinę. Więc jak najbardziej takie koleżeńskie rozmowy bez wywyższania się były na porządku dziennym. Raul to legenda klubu i poza boiskiem był właśnie taką osobą, która często zagadała. Dbał o to, by każdy się tu dobrze czuł i o integrację między tymi różnymi szczeblami. Jako kapitan miał dla każdego chwilę. Kamil czy Krzysiek jak wracali z odnowy, to też mówili, że dziś pogadałem z Raulem. Bardzo utożsamiał się z klubem.

Czuć było w klubie napięcie, kiedy zbliżało się El Clasico?

- W rozmowach z zawodnikami pierwszej drużyny raczej nie. Wiadomo, prasa robiła swoje. Przez cały tydzień przed meczem było pełno artykułów. Brałeś do ręki dziennik Marca czy As a tam z pierwszych stron biło w oczy, że zbliża się mecz Real - Barcelona. Ja tego nie odczuwałem. Pewnie w środku pierwszej drużyny napięcie rosło, w zamkniętym gronie, podczas odpraw czy w szatni, ale wiadomo, że my tam nie bywaliśmy.

Rozwiń

W trakcie pana pobytu 7 maja 2008 roku Real rozbił u siebie Barcelonę 4:1. Gole zdobyli Robben, Raul, Higuain, i van Nistelrooy. Sama śmietanka tak naprawdę.

- Wtedy dwójka Robinho i van Nistelrooy robiła całą grę. Dziwiłem się, że nie przedłużono z nimi kontraktów. Holender dużo goli strzelał, a Brazylijczyk świetnie asystował. Na tę dwójkę, chciało się przychodzić. Robinho to był taki Vinicius Junior w najlepszym czasie. Bez wahania szedł w drybling. Tylko że Robinho miał jeszcze taki pierwiastek koleżeństwa i poczucia ważności drużyny. Vinny jest indywidualistą i często po udanym dryblingu chce od razu strzelić. A Robinho nigdy się tak nie wywyższał, nie było też z nim problemów. Proporcje nie były zaburzone. Był odważny w dryblingu, ale wiedział kiedy podać i może dlatego tak dobrze współpracował z van Nistelrooyem.

A coś panu zostało po tym pobycie w Hiszpanii?

- Na pewno język, bo od początku sporo się go uczyliśmy i potem w Polsce mi się przydaje, bo zrobiła się moda na Hiszpanów w Ekstraklasie. Teraz w Górniku jest Josema, który na początku nie znał angielskiego. Więc na każdej odprawie siadałem koło niego i tłumaczyłem mu na hiszpański. Miłość do samego kraju też jest. Chyba nie ma roku, byśmy nie jeździli do Hiszpanii. Cała rodzina przeniknęła kulturą spokojnego życia, zamiłowaniem do dobrego jedzenia i delektowaniem się wspólnie spędzanym czasem. Przystawka, sałatka, dobre mięso lub ryba. I bez pośpiechu - tego się nauczyłem w Hiszpanii. Taki tranquillo [spokojny] w życiu nie jestem, bo lubię mieć wszystko ułożone i zaplanowane, ale rzeczywiście posiłki lubię celebrować. Chęć podróży, zmiany miejsca zamieszkania zawsze we mnie była. Policzyłem ostatnio i wyszło na to, że mieszkałem w 20 różnych miejscach. Dopiero ostatnio kupiliśmy dom w Katowicach i chyba w końcu osiądę. Jednak te 2,5 roku w Hiszpanii we mnie zostało.

Cała rodzina przeniknęła kulturą spokojnego życia, zamiłowaniem do dobrego jedzenia i delektowaniem się wspólnie spędzanym czasem

Czas na niedzielne El Clasico. Ostatnie dwa sezony nie są dobre dla fanów Realu.

- W zasadzie nic tam na szyi piłkarzy nie zawiśnie i żadnego trofeum nie podniosą. W muzeum Realu nie będą mieli za dużo pracy. Śmialiśmy się, że u nas w Górniku trzeba pomalować ściany, bo jest nowy puchar i może być medal mistrzostw Polski. A Real? 11 punktów straty do Barcelony, odpadnięcie z Ligi Mistrzów i Pucharu Króla. Jakbym jednak miał czegoś szukać, jako członek sztabu Realu, to byłby to dobry punkt zaczepienia, żeby spiąć drużynę. Choć już niczego w tym sezonie nie osiągnę, to może chociaż El Clasico wygram. Takie mecze kibice doceniają i to jakiś promyk nadziei. Postawiłbym na tę nutę, żeby odgryźć się Barcelonie i coś pozytywnego na koniec sezonu zdziałać.

W czym tkwi problem Realu, bo gwiazdy ma być może nawet większe niż w Barcelonie?

- Myślę, że to kwestia zarządzania mocnymi postaciami i charakterami. Nie miałem do czynienia z Carlo Ancelottim, ale wielu o nim mówi, że on to potrafił, jest w tym dobry. Tę samą cechę widzą ludzie, którzy są bliżej Jana Urbana. Też jest w tym dobry, że to taki typowy selekcjoner, ale nie supertrener i z dnia na dzień wyszkoli gwiazdę. Ancelotti i Urban potrafią odpowiednio podejść, zarządzić zawodnikiem, żeby później drużyna jak najwięcej mogła na tym skorzystać. W takich wielkich klubach chyba to jest kluczowe. Masz ogromny potencjał ludzki, z którego dużo więcej jest ciężko wydobyć, ale więcej dobrego możesz wyciągnąć z dobraniem odpowiedniej taktyki i przekazaniem swojej myśli szkoleniowej. W takich klubach odpowiednia selekcja jest ważna i zarządzanie. Masz w kadrze 25-30 zawodników i musisz sprawić, że każdy będzie miał swój moment. Będzie czuł się potrzebny i nie możesz kogoś zrzucić na boczny tor. Każdy musi czuć się potrzebny drużynie, bo nadejdzie moment, że będziesz musiał z niego skorzystać. W Górniku taki Roberto Massimo, wydawał się już skreślony, ale wierzyliśmy i chcieliśmy, żeby czuł się potrzebny. I okazało się, że w najważniejszym meczu sezonu odwdzięczył się nam [zdobył gola w finale Pucharu Polski - przyp. red.]. Jestem na początku mojej ścieżki trenerskiej i widzę, że to będzie ważne, by utrzymać wszystkich w ryzach, ale jednocześnie sprawić, żeby każdy czuł się potrzebny. W Realu byle kto nie trafia do pierwszej drużyny i każdy wie, że ma jakość, ale trzeba ich utrzymać mentalnie w odpowiednim stanie.

Liczy pan, że Barcelona nie będzie świętowała tytuł w niedzielę w meczu z Realem?

- Oby nie, oby nie po tym meczu, choć mistrzostwo je raczej nieuniknione.

Real musiałby wygrać na Camp Nou.

- To prawda i takie mecze to jest gra emocji. Niejednokrotnie Real pokazał, że potrafi w trudnych momentach stanąć na wysokości zadania i liczę na to, że o tym przypomni. Wierzę w nich i będziemy kibicować z rodziną.

To pożegnalne El Clasico Roberta Lewandowskiego?

- Myślę, że tak. Wydaje mi się, że wybierze kierunek Włochy. Chyba w Barcelonie nie zostanie, choć to tylko moje przeczucia.

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP

Robert Lewandowski AFP

Crystal Palace FC - Szachtar Donieck. Skrót meczu Polsat Sport