Sevilla - FC Barcelona gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz Sevilla FC - FC Barcelona w ramach 8. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport, natomiast stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

La Liga. Sevilla - Barcelona. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona doznała pierwszej porażki w sezonie. W minioną środę "Blaugrana" uległa przed własną publicznością PSG 1:2. W La Liga Katalończycy pozostają jednak niepokonani. W siedmiu meczach drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego odniosła sześć zwycięstw i zanotowała jeden remis - z Rayo Vallecano (1:1). Aktualnie w rozgrywkach ligowych "Barca" może pochwalić się passą czterech wygranych z rzędu.

Sevilla w tym sezonie prezentuje się całkiem nieźle, ale od trzech lat zdecydowanie zawodzi. W poprzednich latach był to zespół, który regularnie kończył zmagania w La Liga w TOP 10, a nawet często w TOP 5, ale w ostatnich trzech sezonach "Los Nervionenses" wypadli z czołowej "10". W zeszłym bronili się nawet przed spadkiem, ostatecznie plasując się na 17. miejscu, ostatnim gwarantującym utrzymanie. Na razie Sevilla po 7. kolejkach może pochwalić się trzema zwycięstwami i jednym remisem. Ponadto Andaluzyjczycy doznali trzech porażek, ale patrząc na poprzednie lata, jest do naprawdę obiecujący start.

W zeszłym sezonie Barcelona dwukrotnie rozbijała Sevillę. Najpierw pokonała ją u siebie 5:1, a na wyjeździe wygrała 4:1. Sevilla na punkty z Barceloną czeka długo, bo od 2021 roku, kiedy to zaliczyła ostatni remis (1:1). Z kolei ostatnie zwycięstwo Sevilli nad "Barcą" miało miejsce na początku 2021 roku, kiedy to dzisiejsi gospodarze wygrali w półfinale Pucharu Króla 2:0. W La Liga natomiast Sevilla nie potrafi wygrać z "Blaugraną" od 2015 roku, czyli równo dekady.

