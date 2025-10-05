Sevilla - FC Barcelona gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]
FC Barcelona w 8. kolejce La Liga zagra na wyjeździe z Sevillą. Ekipa z Andaluzji mocno zawodzi od trzech sezonów, ale w tegorocznych rozgrywkach jak na razie radzi sobie całkiem nieźle. O której godzinie gra Barcelona? Gdzie obejrzeć mecz Sevilla - Barcelona? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Mecz Sevilla FC - FC Barcelona w ramach 8. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport, natomiast stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
FC Barcelona doznała pierwszej porażki w sezonie. W minioną środę "Blaugrana" uległa przed własną publicznością PSG 1:2. W La Liga Katalończycy pozostają jednak niepokonani. W siedmiu meczach drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego odniosła sześć zwycięstw i zanotowała jeden remis - z Rayo Vallecano (1:1). Aktualnie w rozgrywkach ligowych "Barca" może pochwalić się passą czterech wygranych z rzędu.
Sevilla w tym sezonie prezentuje się całkiem nieźle, ale od trzech lat zdecydowanie zawodzi. W poprzednich latach był to zespół, który regularnie kończył zmagania w La Liga w TOP 10, a nawet często w TOP 5, ale w ostatnich trzech sezonach "Los Nervionenses" wypadli z czołowej "10". W zeszłym bronili się nawet przed spadkiem, ostatecznie plasując się na 17. miejscu, ostatnim gwarantującym utrzymanie. Na razie Sevilla po 7. kolejkach może pochwalić się trzema zwycięstwami i jednym remisem. Ponadto Andaluzyjczycy doznali trzech porażek, ale patrząc na poprzednie lata, jest do naprawdę obiecujący start.
W zeszłym sezonie Barcelona dwukrotnie rozbijała Sevillę. Najpierw pokonała ją u siebie 5:1, a na wyjeździe wygrała 4:1. Sevilla na punkty z Barceloną czeka długo, bo od 2021 roku, kiedy to zaliczyła ostatni remis (1:1). Z kolei ostatnie zwycięstwo Sevilli nad "Barcą" miało miejsce na początku 2021 roku, kiedy to dzisiejsi gospodarze wygrali w półfinale Pucharu Króla 2:0. W La Liga natomiast Sevilla nie potrafi wygrać z "Blaugraną" od 2015 roku, czyli równo dekady.
