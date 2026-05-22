Setki tysięcy wyświetleń. W Barcelonie zakpili z koszulki Szczęsnego "Stary"
Niedawno FC Barcelona zgarnęła 29. mistrzostwo Hiszpanii. W środę klub zorganizował uroczystą kolację, na której nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Drugi z Polaków postawił na dosyć ekstrawagancką stylizację. Na jego "przypaloną" koszulę pracodawca zareagował w mediach społecznościowych.
Od kilku tygodni zanosiło się na to, żeFC Barcelona obroni zeszłoroczne mistrzostwo. I tak też się stało. Po wygranej 2:0 w El Clasico z Realem Madryt Katalończycy przypieczętowali tytuł. Potem odbyła się uroczysta feta, na której największe show dali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
Skutkiem imprezy była niespodziewana porażka 0:1 z Deportivo Alaves, jednak wynik ten nie miał już żadnego znaczenia. Drużyna Hansiego Flicka wykonała w La Liga świetną robotę, dzięki czemu teraz może świętować.
Szczęsny znów skradł show. Barcelona reaguje
W ostatnią środę klub zorganizował uroczystą kolację, na której zawodnicy zawitali w towarzystwie partnerek. W mediach społecznościowych szybko pojawiło się zdjęcie z Robertem i Anną Lewandowską oraz Wojciechem Szczęsnym i Mariną Łuczenko-Szczęsną.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie stylizacja, jaką przygotował były bramkarz reprezentacji Polski. 36-latek postawił na białą koszulę, której głównym motywem był efekt przypalonego żelazka. "Ty już nie prasuj koszul", "Koszula Wojtka the best", "Wojtek ładne żelazko", "Jestem fanką koszuli Wojtka" - komentowali roześmiani kibice.
Outfit wywołał na tyle duże poruszenie, że na portalu X zareagował na niego... oficjalny profil Barcelony. Klubowe media nie odpuściły okazji, aby "utrzeć nosa" Szczęsnemu. Można przypuszczać, że on sam w takiej sytuacji zachowałby się podobnie, biorąc pod uwagę jego poczucie humoru.
"Stary, czy żelazko zasnęło na twojej koszuli?" - napisano, dodając krótkie wideo, na którym golkiper pozuje wraz z Lewandowskim. Post zebrał ponad 200 tys. wyświetleń.
Śmiechy śmiechami, jednak w rzeczywistości koszula Wojciecha Szczęsnego to wydatek wakacji all inclusive w Egipcie, Turcji, Albanii czy Grecji.