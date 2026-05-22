Setki tysięcy wyświetleń. W Barcelonie zakpili z koszulki Szczęsnego "Stary"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Niedawno FC Barcelona zgarnęła 29. mistrzostwo Hiszpanii. W środę klub zorganizował uroczystą kolację, na której nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Drugi z Polaków postawił na dosyć ekstrawagancką stylizację. Na jego "przypaloną" koszulę pracodawca zareagował w mediach społecznościowych.

article cover
Wojciech SzczęsnyEuropa Press Sports / Contributor / zrzut ekranu instagram.com/marina_officialGetty Images

Od kilku tygodni zanosiło się na to, żeFC Barcelona obroni zeszłoroczne mistrzostwo. I tak też się stało. Po wygranej 2:0 w El Clasico z Realem Madryt Katalończycy przypieczętowali tytuł. Potem odbyła się uroczysta feta, na której największe show dali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Skutkiem imprezy była niespodziewana porażka 0:1 z Deportivo Alaves, jednak wynik ten nie miał już żadnego znaczenia. Drużyna Hansiego Flicka wykonała w La Liga świetną robotę, dzięki czemu teraz może świętować.

Szczęsny znów skradł show. Barcelona reaguje

W ostatnią środę klub zorganizował uroczystą kolację, na której zawodnicy zawitali w towarzystwie partnerek. W mediach społecznościowych szybko pojawiło się zdjęcie z Robertem i Anną Lewandowską oraz Wojciechem Szczęsnym i Mariną Łuczenko-Szczęsną.

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie stylizacja, jaką przygotował były bramkarz reprezentacji Polski. 36-latek postawił na białą koszulę, której głównym motywem był efekt przypalonego żelazka. "Ty już nie prasuj koszul", "Koszula Wojtka the best", "Wojtek ładne żelazko", "Jestem fanką koszuli Wojtka" - komentowali roześmiani kibice.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

To tu zagra teraz Lewandowski. Powiedział tylko kilka słów. Tyle wystarczyło

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Outfit wywołał na tyle duże poruszenie, że na portalu X zareagował na niego... oficjalny profil Barcelony. Klubowe media nie odpuściły okazji, aby "utrzeć nosa" Szczęsnemu. Można przypuszczać, że on sam w takiej sytuacji zachowałby się podobnie, biorąc pod uwagę jego poczucie humoru.

"Stary, czy żelazko zasnęło na twojej koszuli?" - napisano, dodając krótkie wideo, na którym golkiper pozuje wraz z Lewandowskim. Post zebrał ponad 200 tys. wyświetleń.

Śmiechy śmiechami, jednak w rzeczywistości koszula Wojciecha Szczęsnego to wydatek wakacji all inclusive w Egipcie, Turcji, Albanii czy Grecji.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
Tenis

Sceny na konferencji Sabalenki w Paryżu. Wypaliła do dziennikarzy bez skrupułów

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONAFP
Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
Wojciech SzczęsnyPhoto by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w jasnej koszulce i granatowej marynarce pozuje na tle czarnej ścianki z żółtym napisem.
Wojciech Szczęsny na premierze filmu dokumentalnego "Szczęsny"Foto OlimpikAFP


Roman Kosecki pofarbuje włosy w barwy Legii? Jest jeden warunekPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja