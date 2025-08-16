Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjny zwrot akcji w Barcelonie. Jest decyzja ws. rywala Szczęsnego

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W najlepsze w Barcelonie trwa zamieszanie dotyczące rejestracji piłkarzy. Wśród graczy, którzy nie mogą występować w rozgrywkach ligi hiszpańskiej z powodu braku zarejestrowania jest Wojciech Szczęsny, który prawdopodobnie będzie zmiennikiem Joana Garcii. Jego miejsce zajął Inaki Pena. Ten od dłuższego czasu był na wylocie z klubu, lecz według wieści Jijantes ten przedłuży umowę.

Inaki Pena i Wojciech Szczęsny
Inaki Pena i Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Bardzo aktywna podczas aktualnego okienka transferowego jest FC Barcelona. Ta poza pożegnaniem m.in. Pablo Torre, Pau Victora, Alexa Valle czy Ansu Fatiego sprowadziła kilku piłkarzy do klubu. Transferem numer jeden bez wątpienia jest Joan Garcia, który trafił do zespołu z RCD Espanyol za 25 milionów euro.

Do tego w ramach wypożyczenia z Manchesteru United do "Dumy Katalonii" dołączył Marcus Rashford. Poza nimi nową umowę na kolejne dwa lata podpisał Wojciech Szczęsny, który przymierzany jest do roli zmiennika wspomnianego Garcii.

Co ciekawe, Polak wciąż nie został zarejestrowany przez zespół do rozgrywek La Ligi, przez co ominie co najmniej spotkanie 1. kolejki nowego sezonu z Mallorcą. Jego na ławce zastąpi Inaki Pena.

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick
    Ten od dłuższego czasu zdawał się być na wylocie z klubu nie tylko z powodu braku miejsca w składzie, a szczególnie ze względu na wygasający z końcem sezonu 2025/2026 kontrakt, jednak wciąż nie otrzymał żadnej dogodnej oferty. Wiele wskazje, że Barcelona zmieniła zdanie ws. golkipera.

    Zwrot akcji w Barcelonie, Pena ma przedłużyć umowę

    Według informacji przekazanych przez Jijantes "Duma Katalonii" ma pracować nad nową umową dla 26-latka. Co więcej, Pena nie zostałby sprzedany do innego zespołu, a jedynie wypożyczony, co zdecydowanie pomogłoby jego karierze.

    Poza Hiszpanem oraz wcześniej wspomnianymi Garcią i Szczęsnym w Barcelonie pozostał także Marc-Andre ter Stegen. Ten podobnie, jak Pena przez długi znajdował się na liście transferowej, lecz finalnie pozostał w klubie. Pewnym jest jednak, że Niemiec przez najbliższe kilka miesięcy nie zagra. Wszystko przez poddanie się niedawno operacji pleców.

    Spotkanie Mallorca - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o 19:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Trening Barcelony w przededniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z BenficąAP© 2025 Associated Press

    Kibice Legii na Stamford Bridge
    Piłkarz w niebieskiej koszulce z zielonymi rękawami stoi na murawie stadionu podczas rozgrzewki, w tle rozmazane sylwetki innych zawodników.
    Inaki PenaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Piłkarz w stroju bramkarskim klęczący na murawie boiska, trzymający trzy piłki do piłki nożnej, ujęcie z treningu lub rozgrzewki.
    Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarz ubrany w różową kamizelkę treningową stoi na murawie boiska, w tle widoczne są dwa logotypy FC Barcelona oraz znak Nike, a także delikatna mgiełka wodna z systemu nawadniającego.
    Joan Garcia w trakcie treningu BarcelonyJOSEP LAGOAFP

