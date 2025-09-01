Sensacyjny wynik w meczu Barcelony. Kapitan nie wytrzymał. "To nie jest poważne"

FC Barcelona na początku tego sezonu hiszpańskiej La Liga nie jest absolutnie zespołem bezbłędnym. Mecz otwarcia ułożył się dla "Dumy Katalonii" znakomicie, bo przeciwko Majorce goście błyskawicznie otworzyli wynik meczu, do przerwy prowadzili 2:0, a dodatkowo ówcześni gospodarze schodzili do szatni nie w jedenastu piłkarzy, a mając ich ledwie dziewięciu. Ostatecznie Barcelona wygrała 3:0.

W drugim spotkaniu pojawiły się problemy o zdecydowanie większej skali. "Blaugrana" bowiem do przerwy przegrywała w wyjazdowej rywalizacji z Levante 0:2. Ostatecznie udało się odwrócić losy meczu i wrócić do treningów w klubowym ośrodku z kompletem punktów po dwóch meczach. Sygnał alarmowy był jednak bardzo wyraźny, a Hansi Flick na konferencji prasowej ostrzegł swoich piłkarzy.

Frenkie de Jong ostro o La Liga. Zero litości

Przed trzecim spotkaniem - z Rayo Vallecano Flick zdecydował się nieco przebudować defensywę w poszukiwaniu tego idealnego zestawienia. To jednak nie pomogło. FC Barcelona znów bardzo przeciekała w obronie i pozwoliła rywalom na zdecydowanie zbyt wiele. To ostatecznie przełożyło się na pierwszą w sezonie stratę punktów, bo mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Po ostatnim gwizdku sędziego wiele mówiło się nie tylko o samym wyniku, ale także fakcie, że w pewnym momencie nie działał VAR. Właśnie wtedy arbiter podyktował rzut karny dla Barcelony rzut karny. Po ostatnim gwizdku głos zabrał kapitan Barcy w tamtym spotkaniu - Frenkie de Jong.

- Sędzia ciągle nas informował. Nie było VAR-u, potem można było ocenić spalone, potem znów działo i nie działało. To nie jest poważne. Jest to liga na najwyższym poziomie i to wszystko wydaje się to trochę dziwne - powiedział Holender cytowany przez hiszpańską telewizję DAZN. Trudno się z nim nie zgodzić.

