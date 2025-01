Pena czy Szczęsny, kto na El Clasico? Kibice już wybrali

Redakcja "Mundo Deportivo" przeprowadziła wśród fanów Barcy ankietę, której wyniki były przytłaczające . Aż 85 procent ankietowanych uważa, iż to Polak powinien bronić w niedzielnym El Clasico . Czy pokrywa się to z poglądem szkoleniowca "Blaugrany"? Ten za wszelką cenę starał się unikać odpowiedzi w trakcie konferencji prasowej.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Klasyk dla Wojciecha Szczęsnego

34-latek zaimponował przeciwko Athletikowi, a do tego coraz częściej stara się być aktywny na przedpolu, wzorem swojego konkurenta. Pena najpewniej prezentował się właśnie w tym aspekcie. Jeśli jednak chodzi o same umiejętności, daleko mu do Polaka. To jednak dopiero początek dobrych wiadomości dla Szczęsnego.