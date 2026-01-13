Sensacyjne zwolnienie Alonso. Kulisy są porażające. Trener nie wierzył w to, co zastał

Gdy Real Madryt zdecydował się na rozstanie z Carlo Ancelottim jasne było, że jego następcą zostanie Xabi Alonso. Hiszpana w tej roli widziano już od naprawdę długiego czasu. Wydawał się wręcz wymarzonym kandydatem do poukładania tego, co nie działało w sezonie 2024/2025.

Po ledwie siedmiu miesiącach stało się jednak jasne, że ten związek nie ma przyszłości. Przegrany Superpuchar Hiszpanii sprawił, że cierpliwość Florentino Pereza się skończyła i wieloletni sternik "Królewskich" podjął decyzję o rozstaniu z 44-letnim szkoleniowcem urodzonym w Kraju Basków.

Alonso nie wytrzymał. Wykrzyczał to do piłkarzy

W hiszpańskich mediach początkowo pojawiły się teorię, że to Xabi podał się do dymisji, później wszyscy zgodnie uznali, że został zwolniony. Sytuację klarownie wytłumaczył Emilio Butragueno. - Decyzję podjęto za porozumieniem stron - powiedział dyrektor ds. instytucjonalnych na konferencji prasowej z Alvaro Arbeloą.

Nie milkną jednak głosy ws. rozstania z Alonso. O szczegółach napisała madrycka "Marca", która opisała pewne porażające kulisy. Artykuł zatytułowano słowami "Dzień, w którym Xabi eksplodował". "Jego odejście z Realu zaczęło się już na początku listopada. Wtedy rozłam między szatnią a Xabim Alonso był już wyraźny" - czytamy na wstępie.

"Nie wiedziałem, że przyszedłem trenować żłobek!", wykrzyknął szkoleniowiec podczas jednego z treningów. To był krzyk rozpaczy, zmęczenia i niemal znudzenia. Xabi od dawna irytowało to, że zawodnicy nie podążają za nim w poziomie wymagań, który chciał narzucić na każdym treningu" - dodano.

"Ponure miny, brak odpowiedniego nastawienia, szepty… W końcu nie wytrzymał i rzucił zdanie, które stało się początkiem końca. Powiedział im to, co od dawna myślał, otwierając ranę w relacjach z drużyną, która już nigdy się nie zabliźniła... Atmosfera codziennej pracy nie była dobra i to zmęczenie narastało" - podsumowano.

Ostatnim obrazkiem z pracy Alonso w Realu będzie ten, gdy Kylian Mbappe okazał trenerowi absolutny brak szacunku podczas ceremonii medalowej Superpucharu Hiszpanii. Trener chciał ustawić szpaler Barcelonie, z kolei Francuz wyraźnym ruchem ręką dał do zrozumienia, że się na to nie zgadza, co doskonale podsumowuje całą kadencję.

