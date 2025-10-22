Sensacyjne wieści z Barcelony. Oficjalnie, Flick został wykluczony. To nie żart

W domowym meczu przeciwko Gironie FC Barcelona wywalczyła trzy punkty w wielkich bólach. Do trzeciej minuty doliczonego czasu gry na tablicy wyników utrzymywał się remis 1:1. Wówczas całe Estadi Olímpic Lluís Companys wpadło w euforię po tym, jak Ronald Araujo trafił do siatki.

Tym sposobem gospodarze triumfowali w katalońskich derbach 2:1. Emocje były na tyle duże, że dał im się ponieść sam Hansi Flick. Niemiec dosłownie szalał w okolicach ławki rezerwowych. Po trafieniu Urugwajczyka pokazał "gest Kozakiewicza", który w Hiszpanii określa się jako "corte de mangas".

W konsekwencji 60-latek otrzymał dwie żółte kartki. Jasnym stało się, że w takiej sytuacji nie mógłby stanąć przy linii bocznej podczas meczu przeciwko Realowi Madryt. El Clasico odbędzie się w niedzielę o godz. 16:15.

Barcelona natychmiastowo złożyła podanie o odwołanie kary dla Hansiego Flicka. Mistrzowie Hiszpanii nie chcieli zostać bez swojego trenera w tak ważnym spotkaniu. W środowe południe doczekaliśmy się oficjalnej decyzji, o której rozpisuje się kataloński "Sport".

Zgodnie z nią sankcje nałożone na Niemca zostały utrzymane. "Komisja ds. Konkurencji Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej odrzuciła odwołanie złożone przez FC Barcelona przeciwko wydaleniu trenera, Hansiego Flicka, podczas ostatniego meczu ligowego przeciwko Gironie. Z tego powodu niemiecki trener zostanie zawieszony na jeden mecz i nie będzie mógł usiąść na ławce rezerwowych w meczu z Realem Madryt" - przekazano.

Na ten moment fotel lidera tabeli La Liga zajmuje zespół Xabiego Alonso (24 pkt). Barcelona jest druga, traci do Realu dwa punkty. El Clasico w 10. kolejce zostanie rozegrane na Santiago Bernabeu.

