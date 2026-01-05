Sensacyjne wieści ws. Szczęsnego. Ważą się losy jego przyszłości. Jest chętny na transfer

Wojciech Szczęsny dla transferu do Barcelony zrezygnował ze swojej spokojnej sportowej emerytury, na którą przeszedł po mistrzostwach Europy w Niemczech. "Blaugrana" była w sytuacji alarmowej, w której musiała szukać rozwiązania na rynku wolnych agentów i wybór padł właśnie na "Szczenę".

Były bramkarz reprezentacji po krótkich negocjacjach uznał, że oferta z Katalonii jest dla niego atrakcyjna, w związku z czym ją przyjął i związał się z klubem Po udanej kampanii porozumienie zostało przedłużone na kolejne dwa sezony. Jasne było jednak, że Szczęsny wróci do roli rezerwowego.

Szczęsny może odejść. Są chętni

Do klubu przyszedł bowiem utalentowany Joan Garcia, a Barcelona zapłaciła za Hiszpana 25 milionów euro klauzuli. Szczęsny zaakceptował fakt przybycia Garcii i wielokrotnie udowadniał, że wesprze go w każdym momencie. Gdy zaś Joan był kontuzjowany, Szczęsny dał radę go zastąpić.

Latem sytuacja w bramce Barcelony zrobi się jednak bardzo napięta, bo chętnych do gry i obecności w kadrze będzie wielu. Jak się okazuje, według "Goal.pl" z klubem może pożegnać się Polak. Zainteresowanie pochodzi z kierunku, który Szczęsny zna znakomicie, a więc z Włoch.

"Z naszych informacji wynika, że Szczęsnym zaczął się interesować jeden z włoskich klubów! Temat jest na wstępnym etapie, ale udało nam się go potwierdzić w kilku źródłach. Mowa o letnim okienku transferowym" - czytamy w artykule opublikowanym przez Piotra Koźmińskiego.

