Sensacyjne rozstanie ze Szczęsnym. Legenda klubu grzmi. "Ogromny błąd"

Przez wiele sezonów pozycja Wojciecha Szczęsnego w Juventusie była niepodważalna. Były reprezentant Polski rzadko nie znajdował się w wyjściowym składzie i w sumie w barwach wielokrotnego mistrza Włoch bramkarz wystąpił ponad 250 razy i zdobył ze "Starą Damą" liczne trofea. Ostatni kontrakt Szczęsnego z Juventusem obowiązywał do zakończenia sezonu 2024/25. Niespodziewanie do rozstania doszło zdecydowanie wcześniej.

Były reprezentant Polski rozstał się z "Juve" w połowie 2024 roku. W medialnych doniesieniach z Półwyspu Apenińskiego można było przeczytać, że Turyńczycy liczyli na sprzedaż Polaka, ale do tego nie doszło i klub postanowił rozwiązać umowę z zawodnikiem za porozumieniem stron. W ten sposób Juventus chciał podreperować swój budżet, gdyż Szczęsny miał mieć jeden z najwyższych kontraktów w drużynie.

Mocne słowa dotyczące przeszłości Szczęsnego. Legenda się nie patyczkowała

Jak wielu kibiców dobrze pamięta, po tym rozstaniu Szczęsny zdecydował się zakończyć karierę. Piłkarska emerytura nie trwała jednak długo, bo kilka miesięcy po decyzji bramkarza, zadzwonił telefon z Barcelony, a ciąg dalszy tej historii jest doskonale znany. Co więcej, w Turynie do dziś panuje przekonanie, że rozstanie ze Szczęsnym było wielkim błędem ze strony klubu. W tym tonie wypowiada się również legenda Juventusu, Stefano Tacconi.

Były bramkarz, który grał w ekipie "Starej Damy" w latach 80. i 90. ubiegłego wieku uważa, że do rozstania ze Szczęsnym nigdy nie powinno dojść. "Nie dopuściłbym do odejścia Szczęsnego. To był wielki błąd" - stwierdził Tacconi. Jego zdaniem nie było w tym przypadku, że niedługo potem trafił do FC Barcelona.

"Szczęsny jest świetnym bramkarzem, golkiperem na miarę Juventusu. To nie przypadek, że zaraz po odejściu Polaka trafił do Barcelony" - stwierdził Włoch w rozmowie dotyczącej obsady pozycji bramkarza w Juventusie. W Turynie szukają obecnie następcy Michele Di Gregorio, który zdaniem Tacconiego miał nierówny sezon i był to jeden z wielu problemów gorszego sezonu "Starej Damy", która w najbliższych rozgrywkach nie zagra w Lidze Mistrzów.

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Mutsu Kawamori East News





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