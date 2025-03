Sensacyjne doniesienia z Hiszpanii. Barcelona wysłała sygnał ws. powrotu Neymara

Neymar ponownie czaruje na boisku w barwach Santosu. Brazylijczyk po bardzo nieudanej przygodzie w saudyjskim Al-Hilal, gdzie kontuzje i brak regularnej gry zahamowały jego karierę, zdecydował się na powrót do ojczyzny. Obecny kontrakt zawodnika z Santosem obowiązuje do końca czerwca 2025. Początkowo wydawało się, że Brazylijczyk już na stałe zadomowi się w rodzimej lidze. Może się okazać, że plan jest całkowicie inny. Źródła bliskie piłkarzowi sugerują, że jego prawdziwym celem jest powrót do Barcelony.

Reklama