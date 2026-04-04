Sensacyjna porażka Realu, ale co zrobiła Barcelona. Lewandowski na pomoc z ławki

FC Barcelona przed przerwą na mecze reprezentacji stoczyła niewiarygodnie wymagający bój z Rayo Vallecano na Camp Nou. Ostatecznie "Blaugrana" wygrała 1:0 głównie dzięki Joanowi Garcii. W tej samej kolejce rzutem na taśmę Real Madryt triumfował w derbach Madrytu. Zachowany został więc status quo.

Piłkarze Barcelony na marcową przerwę udawali się z przewagą czterech oczek nad Realem. Szansa na zwiększenie zaliczki w 30. kolejce wydawała się nikła. Real czekał bowiem wyjazd na Majorkę, z kolei Barcelona miała udać się do Madrytu na hitowe starcie z Atletico Madryt.

Barcelona reaguje na wpadkę Realu. Sceny w Madrycie

Los chciał jednak, że "Królewscy" sprawili rywalom przyjemną niespodziankę sensacyjnie przegrywając. Wobec tego do spotkania w stolicy Hiszpanii Barcelona podchodziła z nadzieją na zwiększenie przewagi do siedmiu oczek. W wyjściowym składzie zabrakło Roberta Lewandowskiego, a Atletico wystawiło połowiczne rezerwy.

W ostatnich miesiącach te spotkanie obfitowały w gole. Wiele wskazywało na to, że tym razem będzie podobnie. Pierwszy ofensywny akcent miał miejsce za sprawą Griezmanna. Francuz w 10. minucie minął najpierw Cubarsiego, a potem także Araujo, żeby na koniec...podać do Joana Garcii z odległości kilku metrów.

Trzy minuty później przyszła okazja dla Barcelony. Fermin Lopez nie zdołał jednak wykorzystać dość dobrej okazji, jaka się przed nim pojawiła. Od tego momentu z minuty na minutę gospodarze wyglądali coraz lepiej. Swoją przewagę udokumentowali w 39. minucie, gdy przepiękne podanie Lengleta ze spokojem wykorzystał Simeone.

Od tego momentu zaczęły się piętrzyć problemy Atletico. Ledwie trzy minuty później duet Rashford - Olmo zabawił się z defensywą gospodarzy. Anglik dostał doskonałą piłkę od Hiszpana i kopnął w kierunku bramki. Piłka wpadła idealnie między nogami próbującego ze spokojem interweniować Musso.

W doliczonym czasie gry mieliśmy do czynienia ze zbiorową konfrontacją, po której sędzia wyciągnął trzy żółte kartki. Dramat Atletico dopełnił się jednak w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Brutalnym faulem "popisał się" Nico Gonzalez i sędzia po analizie VAR pokazał mu czerwoną kartkę. Do przerwy mieliśmy więc 1:1, ale Atletico straciło lewego defensora.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się od trzęsienia ziemi po stronie Barcelony. Tym razem "popisał się" Gerrard Martin. Hiszpański środkowy obrońca Barcelony zaatakował staw skokowy rywala. Arbiter bez zastanowienia pokazał czerwoną kartkę. Dostał jednak sygnał z VAR-u, więc sam obejrzał sytuację na monitorze.

Ku zdziwieniu wszystkich na stadionie po kilkukrotnej analizie Busquets Ferrer cofnął czerwoną kartkę i zmienił ją na żółtą, a na stadionie wybrzmiały donośne gwizdy. Barcelona oczywiście naturalnie zyskiwała stopniowo inicjatywę, zbliżając się do bramki Musso.

Swoje doskonałe okazje zmarnowali przede wszystkim Lamine Yamal i wprowadzony z ławki Ferran Torres. Na piętnaście minut przed końcem wciąż mieliśmy remis, a Flick posłał do boju Lewandowskiego. W tamtym momencie granie Atletico polegało na przetrwaniu i wybijaniu piłek z dala od pola karnego.

Raz gospodarze nie zdołali tego zrobić. Joao Cancelo zakręcił obrońcą na prawej stronie, oddał strzał na bramkę. Musso tak niefortunnie sparował piłkę, że ta spadła na bark Lewandowskiego. Polak zdążył jeszcze zrobić odpowiedni ruch i wpakował futbolówkę do siatki. To był dla Barcelony gol zwycięski, co sprawia, że "Blaugrana" ma siedem punktów przewagi nad drugim Realem.

Statystyki meczu Atletico Madryt 1 - 2 FC Barcelona Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 6 22 Strzały celne 2 8 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 0 7 Ataki 71 136

Atletico Madryt rozbiło FC Barcelona w Pucharze Króla, po czym... przegrało niespodziewanie w lidze z Rayo Vallecano Paweł Czechowski East News

Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie AFP

Robert Lewandowski przyczynił się do wygranej Barcelony w Superpucharze Hiszpanii FADEL SENNA/AFP East News

