Sensacyjna porażka, Barcelona poza LM. Zwrot akcji w 87. minucie. Cudowny gol przewrotką
W sezonie 2000/01 FC Barcelona nie walczyła o mistrzostwo Hiszpanii. Wówczas podopieczni Carlesa Rexacha do końca sezonu drżeli o to, aby zająć miejsce w czołowej "czwórce" Primera Division i zakwalifikować się do gry w Lidze Mistrzów. W ostatnich kolejkach tamtej kampanii "Duma Katalonii" przebyła drogę z piekła do nieba, a uratował ją jeden z najpiękniejszych goli w historii klubu.
W 6. kolejce LaLiga sezonu 2025/26 FC Barcelona zmierzy się z Realem Oviedo, czyli z rywalem, którym nie grała od 2001 roku.
Właśnie wtedy, a dokładnie 27 maja w 36. kolejce ówczesnej Primera Division FC Barcelona sensacyjnie przegrała 0:1 na własnym stadionie. Zwycięstwo na Camp Nou nie pozwoliło Realowi Oviedo ostatecznie utrzymać się w najwyższej hiszpańskiej klasie rozgrywkowej, ale Barcelonie mocno skomplikowało ono życie w końcówce sezonu.
FC Barcelona walczyła wówczas o zajęcie miejsca w czołowej "czwórce", a jej rywalem była Valencia, która w 36. serii gier zremisowała z Racingiem Santander, a więc powiększyła swoją przewagę.
Cudowny gol w końcówce ostatniego meczu sezonu. Dał Barcelonie Ligę Mistrzów
W przedostatniej kolejce natomiast było odwrotnie - FC Barcelona zremisowała swoje spotkanie, a Valencia przegrała. Przed ostatnią serią gier "Nietoperze" miały trzy punkty przewagi nad "Dumą Katalonii". Rywalizację tych dwóch klubów miał rozstrzygnąć ich bezpośredni mecz w finale sezonu na Camp Nou.
Mecz w ostatniej kolejce był bardzo zacięty. Do 47. minuty Rivaldo i Ruben Baraja strzelili po dwa gole. Remis 2:2 utrzymywał się aż do 89. minuty spotkania.
Właśnie wtedy wspomniany wyżej Rivaldo zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w historii futbolu. Brazylijczyk na ok. 17. metrze dostał piłkę od Franka de Boera. Przyjął ją na klatkę piersiową, będąc odwróconym plecami do bramki. Instynktownie złożył się do przewrotki i trafił idealnie. Piłka nabrała rotacji i wpadła tuż przy lewym słupku bramki strzeżonej przez bezradnego Canizaresa.
Dzięki tej genialnej bramce Rivaldo ostatecznie porażka z Realem Oviedo w 36. kolejce nie była dla Barcelony opłakana w skutkach. Wtedy "Duma Katalonii" ostatecznie zajęła 4. miejsce w lidze i zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. Real Oviedo natomiast spadł do Segunda Division. Do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii awansował dopiero teraz. I znów spróbuje napsuć krwi FC Barcelona.
Mecz Real Oviedo - FC Barcelona rozpocznie się w czwartek 25 września o godzinie 21:30.