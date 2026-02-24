Sędziowie oszukali Barcelonę. Jest potwierdzenie, absurdalna decyzja

Michał Chmielewski

Na początku zeszłego tygodnia odbyły się derby Katalonii, w których Barcelona poległa z Gironą 1:2. Nie obyło się bez olbrzymich kontrowersji przy drugim trafieniu gospodarzy. Incydent ten okazał się na tyle istotny, że pod lupę wziął go Komitet Techniczny Sędziów. Po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji potwierdzono, że drużyna Hansiego Flicka została pokrzywdzona.

Piłkarz drużyny FC Barcelona w niebiesko-granatowym stroju walczy o piłkę z zawodnikiem w biało-czerwonym stroju podczas dynamicznej akcji na boisku, w tle widownia oraz inni zawodnicy.
Girona - FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP

W poniedziałek 16 lutego FC Barcelona podchodziła do derbów Katalonii po dotkliwej porażce z Atletico Madryt (0:4) w półfinale Pucharu Króla. I ostatecznie mistrzowie Hiszpanii starcie z Gironą również zakończyli porażką.

Do 86. minuty na tablicy wyników widniał remis 1:1. Wtedy zwycięskie w efekcie trafienie dla gospodarzy zanotował Fran Beltran. W akcji bramkowej palce maczał również Claudio Echeverriktóry podawał piłkę do asystującego Joel Roci.

Lewandowski i spółka zostali oszukani. Hiszpanie ogłaszają. Bez litości dla sędziego

Problem w tym, że Argentyńczyk kilka sekund wcześniej podczas swojej szarży sfaulował Julesa Kounde, nadepnął na stopę Francuza, po czym padł gol dla Girony. Przewinienie było oczywiste. Trudno wyjaśnić, dlaczego nie dostrzegł tego sędzia Soto Grado, ani Galvez Rascon, czyli arbiter VAR. Tak czy inaczej Barcelona wyjechała ze stadionu rywali z zerowym dorobkiem punktowym.

Bardziej utytułowany z katalońskich klubów protestował, składał skargi po niewytłumaczalnej decyzji. W końcu sprawą zajął się hiszpański Komitet Techniczny Sędziów.

Dopiero we wtorek 24 lutego, osiem dni po meczu potwierdzono oficjalnie, że sędziowie popełnili błąd. - Akcja kończąca się golem wymaga szczegółowego przeglądu fazy ataku. W indywidualnym pojedynku poza polem karnym napastnik Girony nadepnął na nogę obrońcy Barcelony tuż przed podaniem piłki koledze z drużyny, który zdobył bramkę. VAR przegląda całą fazę ataku i uznając ją za działanie interpretowane przez sędziego, utrzymuje decyzję na boisku potwierdzającą gola - słyszymy w materiale, który cytuje kataloński "Sport".

- Jeśli gracz nadepnie na przeciwnika z niepotrzebną siłą, musi zostać ukarany (...) Takie wykroczenie powinno być karane faulem i żółtą kartką. VAR musi interweniować, powiadomić sędziego o zmianie decyzji ponieważ jest to oczywisty, oczywisty błąd - powiedziano wprost.

Obecnie drużyna Hansiego Flicka jest liderem tabeli (61 pkt). O jedno oczko wyprzedza Real Madryt. W sobotę o godz. 16:15 Barcelona zmierzy się u siebie z Villarrealem w 26. kolejce.

Damian Gołąb
Piłkarz w stroju Barcelony z rozpostartymi ramionami i wyrażającą silne emocje twarzą, na tle rozmazanej publiczności stadium.
Jules KoundeJavier BorregoAFP
Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
Hansi FlickAFP
Grupa młodych piłkarzy drużyny FC Barcelona w niebiesko-czerwonych strojach stoi razem na murawie stadionu, kilku z nich klaska, w tle rozmyte flagi i kibice
FC BarcelonaAA/ABACAEast News
