Sędziowie oszukali Barcelonę, jest komunikat. Lewandowski nie mógł w to uwierzyć

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Spotkani Barcelony z Realem Betis zapisze się w historii nie ze względu na wynik, lecz pożegnanie Roberta Lewandowskiego, do którego doszło po jego zakończeniu. Polak po raz ostatni zagrał na Camp Nou, a kibice i klub zgotowali mu piękne pożegnanie. Zapamiętany zostanie niestety również absurdalna decyzja, jaką podjął arbiter. "Duma Katalonii" kolejny raz została w tym sezonie skrzywdzona, a w tej sprawie ukazał się już oficjalny komunikat.

article cover
Robert LewandowskiRicardo Larreina/Europa Press via Getty Images / JAIME REINA / AFPGetty Images

Świadkami pięknych i wzruszających scen byli kibice podczas ostatniego spotkania FC Barcelona z Realem Betis. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 3:1, ale uwaga w pełni skupiona była na Robercie Lewandowskim. 37-latek podjął decyzję o odejściu, dlatego starcie z ekipą z Sewilli stanowiło jednocześnie jego pożegnanie z Camp Nou.

Skandal w meczu Barcelony. Absurdalna decyzja arbitra

Nie brakowało łez i wzruszeń, gdy po końcowym gwizdku Guillermo Cuadry Fernandeza "Lewy" przemówił do kibiców po hiszpańsku, a koledzy z drużyny zaczęli go później podrzucać. Niestety kolejny raz doszło do skandalu sędziowskiego, który niejako przykryły nieco uroczystości związanie z pożegnaniem Lewandowskiego.

Media: Zwrot po ostatnim meczu "Lewego". Nie będzie pożegnania, weto Flicka

W okolicach 66. minuty arbiter zdecydował się podyktować rzut karny dla gości po tym, jak w polu karnym padł Isco. Wszystko działo się na oczach Roberta Lewandowskiego, który zdjęty został dopiero w 85. minucie. Sędziowie z wozu VAR postanowili zasygnalizować mu jednak, że mógł popełnić błąd i zachęcili do obejrzenia powtórek. Ich optyka na akcję, w którą zaangażowany był Gavi, była inna. Pomocnik Barcy nie faulował gracza gości.

Guillermo Cuadra Fernandez mimo to po obejrzeniu powtórek, na których widać, że Isco kopie w ziemię, zdecydował się podjąć absurdalną decyzję i wskazał na jedenasty metr. Sam "pokrzywdzony" podszedł do karnego i pokonał Joana Garcię. Nie miało to jednak wpływu na końcowy rezultat, który brzmiał 3:1 dla "Blaugrany".

Zobacz również:

Oskar Pietuszewski (z lewej) wkracza 20 maja w pełnoletność. Piotr Zieliński kończy 32 lata
Piłka nożna

Pietuszewski nawet o tym nie marzył. Gigantyczna kasa w grze. Aż 600 razy więcej

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Sędzia skrzywdził Barcelonę. Jest potwierdzenie

Kilka dni po spotkaniu nadeszło potwierdzenie - sędzia popełnił błąd, dyktując rzut karny dla Realu Betis. Tak orzekł Komitet Techniczny Arbitrów. W programie "Tiempo de Revision" stwierdzono, że Isco kopnął we własną stopę, a rzut karny się nie należał. VAR miał rację, wzywając sędziego do monitora. Ten jednak decyzji nie zmienił, niejako się ośmieszając.

To kolejny przykład kuriozalnej sytuacji, w której FC Barcelona traci na decyzji sędziego. Na przestrzeni sezonu takich zdarzeń było o wiele więcej. Poziom sędziowania w Hiszpanii opinia publiczna ocenia jako najniższy, biorąc pod uwagę TOP 5 lig europejskich.

Zobacz również:

Jakub Garyga
Piłka nożna

Polski sport w żałobie. Klub przekazał tragiczne wieści. Nie żyje 18-letni piłkarz

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński
Dwóch mężczyzn obejmuje się na stadionie piłkarskim, wokół nich zgromadzony jest tłum kibiców, a w tle widać zawodnika w zielonym stroju i operatora kamery.
Robert Lewandowski i Hansi FlickMARTA PEREZPAP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z opaską kapitańską na ramieniu, stojący na murawie stadionu podczas meczu.
Robert LewandowskiGONGORAAFP
Sędzia piłkarski w czerwonej koszulce z odznaką FIFA stoi na murawie, skupiony podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Guillermo Cuadra FernándezUrbanandsportAFP


FC Barcelona - Real Betis Balompie. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja