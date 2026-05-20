Sędziowie oszukali Barcelonę, jest komunikat. Lewandowski nie mógł w to uwierzyć

Świadkami pięknych i wzruszających scen byli kibice podczas ostatniego spotkania FC Barcelona z Realem Betis. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 3:1, ale uwaga w pełni skupiona była na Robercie Lewandowskim. 37-latek podjął decyzję o odejściu, dlatego starcie z ekipą z Sewilli stanowiło jednocześnie jego pożegnanie z Camp Nou.

Skandal w meczu Barcelony. Absurdalna decyzja arbitra

Nie brakowało łez i wzruszeń, gdy po końcowym gwizdku Guillermo Cuadry Fernandeza "Lewy" przemówił do kibiców po hiszpańsku, a koledzy z drużyny zaczęli go później podrzucać. Niestety kolejny raz doszło do skandalu sędziowskiego, który niejako przykryły nieco uroczystości związanie z pożegnaniem Lewandowskiego.

W okolicach 66. minuty arbiter zdecydował się podyktować rzut karny dla gości po tym, jak w polu karnym padł Isco. Wszystko działo się na oczach Roberta Lewandowskiego, który zdjęty został dopiero w 85. minucie. Sędziowie z wozu VAR postanowili zasygnalizować mu jednak, że mógł popełnić błąd i zachęcili do obejrzenia powtórek. Ich optyka na akcję, w którą zaangażowany był Gavi, była inna. Pomocnik Barcy nie faulował gracza gości.

Guillermo Cuadra Fernandez mimo to po obejrzeniu powtórek, na których widać, że Isco kopie w ziemię, zdecydował się podjąć absurdalną decyzję i wskazał na jedenasty metr. Sam "pokrzywdzony" podszedł do karnego i pokonał Joana Garcię. Nie miało to jednak wpływu na końcowy rezultat, który brzmiał 3:1 dla "Blaugrany".

Sędzia skrzywdził Barcelonę. Jest potwierdzenie

Kilka dni po spotkaniu nadeszło potwierdzenie - sędzia popełnił błąd, dyktując rzut karny dla Realu Betis. Tak orzekł Komitet Techniczny Arbitrów. W programie "Tiempo de Revision" stwierdzono, że Isco kopnął we własną stopę, a rzut karny się nie należał. VAR miał rację, wzywając sędziego do monitora. Ten jednak decyzji nie zmienił, niejako się ośmieszając.

To kolejny przykład kuriozalnej sytuacji, w której FC Barcelona traci na decyzji sędziego. Na przestrzeni sezonu takich zdarzeń było o wiele więcej. Poziom sędziowania w Hiszpanii opinia publiczna ocenia jako najniższy, biorąc pod uwagę TOP 5 lig europejskich.

Robert Lewandowski i Hansi Flick

Robert Lewandowski

Guillermo Cuadra Fernández





