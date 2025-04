Ściga się z Lewandowskim. Takiego upokorzenia gwiazdor Realu jeszcze nie przeżył

Co ciekawe, "Los Blancos" pozostają w tym sezonie niepokonani, jeśli na murawie muszą sobie radzić bez Kyliana Mbappe. Bilans gier "Królewskich bez niego to trzy triumfy i dwa remisy. Dzięki niedzielnemu zwycięstwu ekipa Carlo Ancelottiego nadal traci do prowadzącej Barceloną cztery punkty, choć zanosiło się na dystans sześciopunktowy.

