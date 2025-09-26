Sceny z udziałem Szczęsnego, niebywałe zachowanie Polaka. Tak potraktował kolegę

Mecz FC Barcelony z Realem Oviedo z 25 września 2025 roku był w pewnym sensie historyczny. Zespoły te w ramach rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy spotkały się pierwszy raz od... 24 lat. Tyle czasu potrzebowali bowiem "Oviedin", aby po różnych nieoczekiwanych wydarzeniach znów wdrapać się na sam szczyt krajowego futbolu.

Jednym z kreatorów sukcesu klubu z Oviedo był niewątpliwie Santi Cazorla. To historia rodem z filmu, ponieważ legendarny hiszpański pomocnik po latach spędzonych w szeregach europejskich gigantów powrócił do swojego macierzystego zespołu, aby pomóc mu w odzyskaniu dawno utraconej pozycji.

Dzięki jego staraniom w sezonie 2025/2026 Real Oviedo ponownie mógł stanąć oko w oko z "Dumą Katalonii", natomiast sam Santi Cazorla dostał możliwość spotkania się ze swoim przyjacielem sprzed lat - Wojciechem Szczęsnym.

Razem stanowili o sile Arsenalu. Teraz spotkali się po latach w Hiszpanii

Santi Cazorla oraz Wojciech Szczęsny znają się doskonale, bowiem przed laty wspólnie reprezentowali barwy Arsenalu. Zarówno jeden, jak i drugi zapisali się w historii londyńskiej ekipy, choć Polakowi nigdy nie było dane zyskać miana bezapelacyjnej ikony "Kanonierów", a to przez pewien wybryk sprzed lat.

Los sprawił, że 25 września 2025 roku panowie ponownie mieli okazję staną ze sobą twarzą w twarz. Ich spotkanie przyniosło natomiast sceny, które u większości kibiców wywołały pewnie bardzo przyjemne uczucie ciepła.

Gdy tylko zawodnicy wypatrzyli się spośród tłumu, od razu zaczęli biec w swoją stronę. Zdecydowanie niższy pomocnik bez zastanowienia rzucił się na swojego niegdysiejszego przyjaciela z kraju nad Wisłą, tonąc w jego objęciach. Panowie dodatkowo wymienili ze sobą kilka słów, których niestety nie dane nam było usłyszeć. Sądząc po ich reakcji, zdecydowanie musiała to być jednak konwersacja przepełniona dużą życzliwością.

Ostatecznie to FC Barcelona zwyciężyła czwartkowe starcie. Wojciech Szczęsny nie pojawił się jednak na murawie, natomiast Santi Cazorla został zmieniony w okolicy 65. minuty po dość przeciętnym występie. Mimo to odcisnęli oni swego rodzaju piętno na tej rywalizacji, zapewniając kibicom światowego futbolu niezwykle budujące obrazki.

