Sceny w Paryżu, Mbappe padł ofiarą ataku. I to tuż przed mistrzostwami świata

Kylian Mbappe w jednej z ankiet przeprowadzonych wśród kibiców reprezentacji Francji przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku zajął dopiero czwarte miejsce wśród atakujących, co oznaczałoby miejsce poza wyjściowym składem w ustawieniu z trzema napastnikami.

Stało się tak w związku ze słabymi miesiącacmi w barwach Realu Madryt. Francuz musiał oswoić się nawet z gwizdami na Santiago Bernabeu i nie były to incydentalne przypadki. W pewnym momencie kibice "Królewskich" zwyczajnie mieli dość swojego gwiazdora od którego oczekiwali większego wysiłku.

Obraźliwe okrzyki w kierunku Mbappe

Jakby tego było mało Real drugi sezon z rzędu zakończył już na etapie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Z kolei Paris Saint-Germain, z którego Mbappe odszedł latem 2024 roku drugi rok z rzędu zatriumfowało w tych najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach. Te dwa fakty wielu kibiców ze sobą łączy.

Mbappe obecnie nie żyje w dobrej komitywie z kibicami reprezentacji Francji, fanami PSG a także tymi, którzy wspierają Real Madryt. Świadectwem tego mogą być wydarzenia z celebracji tytułu francuskiego potentata. W sieci pojawiło się nagranie, które nie będzie przyjemne dla Mbappe.

Słychać wyraźne okrzyki fanów PSG, którzy śpiewają "Mbappe jesteś sukinsynem". Wydarzenia spod Wieży Eiflla miały miejsce na ledwie kilkanaście dni przed startem rywalizacji o zwycięstwo w mistrzostwach świata. Francja zmierzy się z: Norwegią, Senegalem oraz Irakiem.

Kylian Mbappe





