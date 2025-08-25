Sceny w meczu Realu Madryt, gwiazdorowi puściły nerwy. Nawet nie krył frustracji

Real Madryt rozpoczął kolejny sezon w La Lidze i, jak to już bywa, ponownie będzie walczył o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy weszli w nową kampanię pod przewodnictwem nowego szkoleniowca, byłego piłkarza tego klubu, Xabiego Alonso. Hiszpan przejął stery po Carlo Ancelottim, który w poprzednim sezonie nie był w stanie niczego wygrać z Realem.

W pierwszym meczu Real Madryt pokonał Osasunę 1:0, po bramce Kyliana Mbappe z rzutu karnego. W drugim, wczorajszym spotkaniu Królewscy pokonali beniaminka La Ligi, Real Oviedo 3:0. Na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Kylian Mbappe i raz Vinicius Junior.

Co z Rodrygo w Realu Madryt? Sytuacja z meczu z Oviedo tylko podsyciła doniesienia

We wczorajszym meczu Realu Madryt z Realem Oviedo od pierwszej minuty zagrał Rodrygo. Brazylijczyk nie wystąpił w pierwszym meczu sezonu, bowiem system, którym gra Xabi Alonso spowodował, że o miejsce w wyjściowej jedenastce rywalizują Vinicius Jr. i Rodrygo właśnie. Jednak w starciu z Oviedo to ten drugi otrzymał szansę od trenera.

Ostatnio wokół wychowanka Santosu robi się głośno, w kontekście jego odejścia z Realu Madryt. Tym bardziej, że Brazylijczyk nie występuje regularnie w drużynie prowadzonej przez Xabiego Alonso. W dziewięciu dotychczasowych meczach pod wodzą Hiszpana tylko dwa razy wyszedł w podstawowym składzie. Dlatego też wiele mówi się o transferze Rodrygo. Królewscy mieli już nawet wycenić swojego piłkarza. Media donoszą, że najchętniej otrzymaliby za niego 100 milionów euro.

A dokąd miałby odejść Rodrygo? Wiele mówi się o Manchesterze City. W medialnych spekulacjach przewija się również wątek Liverpoolu czy Arsenalu. Agenci Brazylijczyka mają się interesować kierunkiem angielskim, ponieważ tam najchętniej odszedłby Rodrygo. Do końca okna transferowego został tydzień, zatem szykuje się naprawdę gorący i ekscytujący czas.

Rodrygo zszedł z boiska i nagle cisnął przedmiotem o ziemię

Spekulacje o możliwym odejściu Rodrygo podsyciła sytuacja z ostatniego spotkania z Realem Oviedo. Brazylijczyk przez 63. minuty próbował pomóc w zdobyciu bramki czy to asystując, czy strzelając. Jego starania jednak nie przyniosły rezultatu, aż w końcu Xabi Alonso postanowił zmienić zawodnika i wprowadzić Viniciusa Juniora. Ten w 83. minucie asystował przy drugiej bramce Mbappe, a w doliczonym czasie gry strzelił gola.

Rodrygo był wyraźnie niezadowolony ze swojego występu oraz faktu, że został zmieniony. 24-letni Brazylijczyk dał więc upust swojej frustracji, rzucając ręcznikiem o ziemię, w strefie ławek dla rezerwowych.

Rozwiń

Zdaniem hiszpańskiego dziennika AS, Rodrygo zamierza jednak walczyć o swoją pozycję w klubie. Stanowisko zawodnika oraz klubu jest takie, że Brazylijczyk nie poprosił o transfer, a Real nie ma w planach wystawiać go na sprzedaż. Mimo wszystko, Rodrygo ma być ważnym zawodnikiem w układance Xabiego Alonso. Ten chce jednak grać na lewej stronie, podobnie jak Vinicius Junior. Miejsce w podstawowym składzie jest jednak tylko jedno...

Kylian Mbappe i Rodrygo JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP

Vinicius i Rodrygo ADRIAN DENNIS AFP

Rodrygo WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP