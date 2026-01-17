Sceny przed meczem Realu. Kibice nie wytrzymali. A jednak chcą dymisji

Ostatnie dni nie są przyjemne dla kibiców Realu Madryt. Przed tygodniem zespół przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną (2:3). To spowodowało prawdziwe trzęsienie ziemi w stolicy Hiszpanii, gdyż dobę po meczu pracę tracił trener Xabi Alonso.

Nowym szkoleniowcem został Alvaro Arbeloa, który debiutował na ławce w meczu 1/8 finału Pucharu Króla. Starcie z drugoligowym Albacete wydawało się być idealnym meczem na otwarcie nowej karty. Tymczasem "Królewscy" przegrali 2:3 i odpadli z rozgrywek. - "Bohaterem spotkania okazał się Jefte Betancor, autor dwóch bramek dla zwycięzców. Gospodarze trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, a decydujący cios zadali w czwartej minucie doliczonego czasu gry" - relacjonował Łukasz Żurek na łamach Interii.

Sceny w Madrycie. Tak kibice przywitali swoich piłkarzy

W sobotę (17 stycznia) piłkarze Realu wrócili na Santiago Bernabeu. Tuż przed starciem z Levante doszło do scen, które zostaną zapamiętane na długo.

Piłkarz zostali przywitani głośnymi gwizdami i obelgami, a to nie koniec. Fani Realu wywiesili także transparenty krytykujące prezydenta klubu Florentino Pereza, które m.in. nawołują do jego dymisji.

Rozwiń

Tomas Machac - Ugo Humbert. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport